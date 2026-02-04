Київстар, Vodafone та lifecell — що входить у найдорожчі тарифи операторів

Смартфон у руках. Фото: Pexels

Популярні українські оператори зв’язку пропонують абонентам мобільні тарифи на різний гаманець. Ми дізналися, що входить у найдорожчі пакети послуг від Київстару, Vodafone та lifecell. Плюс не завадить з'ясувати, який із цих тарифних планів вигідніший станом на лютий 2206 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що отримують користувачі найдорожчих тарифів Київстару, Vodafone та lifecell.

Тариф від Київстару

За пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт" абоненти повинні платити 750 грн щомісяця, або 25 грн щодня. Він включає безлімітний трафік, 25 ГБ у роумінгу, безлім на дзвінки в мережі, 1 500 хвилин на розмови по Україні та за кордон, 1 500 SMS.

Також додатково клієнти отримують послугу "SIM для другого телефона" — можливість використовувати іншу "сімку" для мобільного інтернету і вихідних дзвінків. Плюс тарифний план включає сервіс "SIM для роутера", з яким надається 150 ГБ трафіку, і Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с.

Якщо обсягу послуг не вистачає на місяць, можна підключити дві Суперсили на вибір без доплат. Серед доступних варіантів такі:

Helsi (преміальні сервіси медичного застосунку);

Київстар ТБ (18 000+ фільмів, 390+ каналів);

Додатковий номер (дві різні комбінації цифр на одній SIM-карті);

WOG (можливість замовити безплатний напій, хот-дог, випічку або десерт на АЗК);

SIM для планшета (підходить лише для трафіку);

5 ГБ у роумінгу.

Тарифи Київстару. Фото: скриншот

Тариф від Vodafone

Найдорожчий пакет послуг — контрактний тариф ULTRA VIP за 1 500 грн/міс., або 50 грн/день. Абоненти отримують необмежений трафік, 50 ГБ у роумінгу (на території ЄС), безлім на всі номери по Україні та розмови у 27 країнах ЄС, 2 500 SMS (включно з роумінгом), 750 хвилин на дзвінки за кордон (16 держав), 100 МБ на території 20-ти країн.

Для нових клієнтів мобільного оператора діє спеціальна пропозиція: якщо підключити пакет в My Vodafone, то протягом перших шести місяців обслуговування вартість становитиме 1 100 грн. З сьомого місяця використання повернеться базова ціна.

Тариф від lifecell

Найбільше коштів на зв'язок витрачають абоненти тарифного плану передплати "Лайфсет XL". Він коштує 500 грн\міс. і включає:

безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

1000 хвилин по Україні (окрім lifecell) + 1000 хвилин за своєчасну оплату;

50 ГБ трафіку або безліміт за своєчасну оплату;

13 ГБ у роумінгу (країни ЄС);

безлім на розмови в мережі;

lifecell TV (140+ телеканалів).

Відповідь на питання, який із тарифів найбільш вигідний, залежить від індивідуальних потреб українців. Наприклад, пакет послуг від Vodafone підійде клієнтам, які регулярно подорожують Європою і багато телефонують за кордон. Він коштує аж 1 500 грн, але не пропонує домашнього інтернету чи додаткових SIM.

Тариф від Київстару можна назвати максимально вигідним за співвідношенням ціни та наповнення. Натомість lifecell забезпечує українців великою кількістю базових послуг за найменшу серед трьох пропозицій плату.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, красиві номери від Київстару подорожчали в лютому 2026 року. Мобільний оператор продовжив акційну пропозицію, однак зменшив знижку — ціна піднялася з 350 до 400 грн за простий номер.

Також ми писали, що українцям запропонували мобільні тарифи за 0 гривень. Vodafone дозволяє підключити пакети послуг лінійки "3 в 1" і користуватися зв’язком безплатно протягом двох місяців.