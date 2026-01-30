Відео
Україна
Українцям запропонували мобільні тарифи за 0 гривень — хто може підключити

Українцям запропонували мобільні тарифи за 0 гривень — хто може підключити

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 13:50
Тарифи Vodafone доступні за 0 гривень — як отримати послуги зв’язку безплатно
Смартфон у руках. Фото: Unsplash

Українці можуть два місяці користуватися популярними тарифами мобільного оператора безплатно. Vodafone запропонував українцям вигідну акцію, яка триватиме до 28 лютого 2026 року. Вона передбачає нульові платежі за пакети послуг.

Про це йдеться в умовах акції "Контракт 3-в-1 2026".

Читайте також:

Які тарифи коштують 0 грн

Акційна вартість протягом двох місяців користування поширюється на тарифи "3 в 1". Абонентам надають послуги зв’язку з нульовою оплатою на залишок періоду, в якому відбулося підключення, та наступний повний місяць. Далі будуть діяти стандартні умови, щопередбачають такі ціни:

  • GigaCombo — 350 грн/міс.;
  • GigaCombo + — 400 грн/міс.;
  • GigaCombo Pro — 425 грн/міс.;
  • GigaCombo Pro + — 475 грн/міс.

"Пропозиція діє в містах Київ, Вишневе, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Самар, Полтава, Харків, Луцьк, Чернівці, Миколаїв, Чернігів, Житомир, Бердичів, Коростишів, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Одеса, Південне, Чорноморськ, Солоницівка, Пісочин, Острог", — йдеться в умовах акції.

Зазначимо, нульова плата доступна поточним абонентам Vodafone, які хочуть змінити тарифний план, та у випадку перенесення мобільного номера в мережу. Нові клієнти можуть отримати знижену вартість на рівні 250 або 300 грн протягом трьох місяців обслуговування.

Що входить у тарифи Vodafone

Користувачі GigaCombo отримають безлімітний трафік (11 ГБ доступні у 27 країнах ЄС), безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, необмежену кількість хвилин на розмови в мережі, 500 хвилин на дзвінки по Україні та в роумінгу, понад 90 ТБ-канали з Vodafone TV і 50 хвилин на дзвінки за кордон (у 16 країн).

У тариф GigaCombo + входить, окрім безлімітного трафіку і дзвінків на номери Vodafone, ще 50 SMS по Україні, 550 хвилин на інші мережі та підключення гігабітного роутера, необхідного для використання швидкісного оптичного інтернету.

Абоненти GigaCombo Pro мають 1000 хвилин на дзвінки по Україні та в роумінгу, понад 350 каналів (з фільмами, спортивні, дитячі, пізнавальні, розважальні). Тариф GigaCombo Pro + додаткового до безлімітного трафіку забезпечує 1050 хвилинами, 50 SMS і безплатним роутером.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Vodafone можуть підключити спеціальні IoT тарифи зі знижкою 50%. Вони потрібні для забезпечення зв'язку між "розумними" пристроями, наприклад, лічильниками, трекерами тощо.

Також ми писали, скільки коштує замовити золотий номер у Київстарі. Щоб користуватися красивою комбінацією цифр, необхідно заплатити від 600 до 4 000 грн. Золотий номер обійдеться у 2 000-3 000 грн.

Vodafone зв'язок ціни послуги мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
