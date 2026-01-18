Тарифи Vodafone можна підключити на 50% дешевше — кому доступні вигідні послуги

Хлопець з телефоном у руках. Фото: Pexels

Відомий український мобільний оператор запропонував абонентам знижку 50% на тарифи. Vodafone дозволяє підключити пакети послуг за акційними цінами лише до 31 січня 2026 року для корпоративних клієнтів — ФОП та юридичних осіб.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

На які тарифи діють знижки

Вигідна вартість надається на 12 оплат, тобто на рік користування, але тільки новим абонентам Vodafone Business. Знижка 50% діє на спеціалізовані IoT тарифи, підключені до кінця січня.

Йдеться про пакети послуг, розроблені для забезпечення зв'язку та передачі даних між так званими "розумними" пристроями, зокрема датчиками, лічильниками, трекерами тощо. Тарифи відрізняються від звичайних мобільних тим, що оптимізовані для машинного обміну даними.

Традиційно IoT-продукти орієнтовані на компанії, тобто бізнес, який шукає рішення для автоматизації процесів, моніторингу і керування пристроями. ФОПи та юридичні особи можуть активувати один із тарифів Vodafone за зниженою ціною до 31 січня:

IoT Start — 12 грн замість 24 грн;

IoT L — 17,5 грн замість 34 грн;

IoT Pro — 25 грн замість 50 грн;

IoT Max — 50 грн замість 100 грн;

IoT Streaming — 125 грн замість 250 грн;

IoT Unlim — 250 грн замість 500 грн.

"Умови тарифів зі знижкою діють 12 календарних місяців з дати підключення. Після закінчення терміну дії акції місячна оплата по тарифу становитиме 24/34/50/100/250/500 грн на місяць", — розповів оператор.

IoT-тарифи від Vodafone. Фото: скриншот

Нові ціни на мобільний зв’язок

З 14 січня компанія підняла вартість двох популярних тарифних планів. Пакет послуг Flexx GO тепер коштує 420 грн/міс. замість 320 грн, а Flexx TOP — 550 грн/міс. замість 500 грн. При цьому майже все наповнення тарифів залишилося без змін.

Користувачі Flexx GO отримають безлімітний трафік у багатьох мобільних додатках, 25 ГБ інтернету, 500 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу, безлім на дзвінки в мережі. Частину обсягу трафіку і хвилин можна витратити у країнах Євросоюзу.

Пакет Flexx TOP включає безлім у застосунках, 50 ГБ трафіку, 800 хвилин на розмови по Україні та за кордоном, необмежену кількість хвилин на дзвінки в мережі Vodafone. Новим клієнтам надається додатковий трафік і хвилини на три місяці обслуговування.

