Тарифы Vodafone можно подключить на 50% дешевле — кому доступны выгодные услуги

Парень с телефоном в руках. Фото: Pexels

Известный украинский мобильный оператор предложил абонентам скидку 50% на тарифы. Vodafone позволяет подключить пакеты услуг по акционным ценам только до 31 января 2026 года для корпоративных клиентов — ФЛП и юридических лиц.

Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.

На какие тарифы действуют скидки

Выгодная стоимость предоставляется на 12 оплат, то есть на год пользования, но только новым абонентам Vodafone Business. Скидка 50% действует на специализированные IoT тарифы, подключенные до конца января.

Речь идет о пакетах услуг, разработанных для обеспечения связи и передачи данных между так называемыми "умными" устройствами, в частности датчиками, счетчиками, трекерами и тому подобное. Тарифы отличаются от обычных мобильных тем, что оптимизированы для машинного обмена данными.

Традиционно IoT-продукты ориентированы на компании, то есть бизнес, который ищет решения для автоматизации процессов, мониторинга и управления устройствами. ФЛП и юридические лица могут активировать один из тарифов Vodafone по сниженной цене до 31 января:

IoT Start — 12 грн вместо 24 грн;

IoT L — 17,5 грн вместо 34 грн;

IoT Pro — 25 грн вместо 50 грн;

IoT Max — 50 грн вместо 100 грн;

IoT Streaming — 125 грн вместо 250 грн;

IoT Unlim — 250 грн вместо 500 грн.

"Условия тарифов со скидкой действуют 12 календарных месяцев с даты подключения. После окончания срока действия акции месячная оплата по тарифу составит 24/34/50/100/100/250/500 грн в месяц", — рассказал оператор.

IoT-тарифы от Vodafone. Фото: скриншот

Новые цены на мобильную связь

С 14 января компания подняла стоимость двух популярных тарифных планов. Пакет услуг Flexx GO теперь стоит 420 грн/мес. вместо 320 грн, а Flexx TOP — 550 грн/мес. вместо 500 грн. При этом почти все наполнение тарифов осталось без изменений.

Пользователи Flexx GO получат безлимитный трафик во многих мобильных приложениях, 25 ГБ интернета, 500 минут на разговоры по Украине и в роуминге, безлим на звонки в сети. Часть объема трафика и минут можно потратить в странах Евросоюза.

Пакет Flexx TOP включает безлим в приложениях, 50 ГБ трафика, 800 минут на разговоры по Украине и за рубежом, неограниченное количество минут на звонки в сети Vodafone. Новым клиентам предоставляется дополнительный трафик и минуты на три месяца обслуживания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, lifecell обеспечивает клиентов бюджетным тарифным планом под названием "Лайфсет М". Он стоит всего 175 грн в месяц, но содержит много услуг. С ним украинцы могут экономить на мобильной связи.

Также мы писали, что Киевстар закрыл тариф для домашнего интернета "Дом", взамен запустил два пакета услуг — "Оптимальный" и "Комфортный". Они стоят 350 и 450 грн в месяц соответственно.