Україна
Украинцам предложили мобильные тарифы за 0 гривен — кто может подключить

Украинцам предложили мобильные тарифы за 0 гривен — кто может подключить

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 13:50
Тарифы Vodafone доступны за 0 гривен — как получить услуги связи бесплатно
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Украинцы могут два месяца пользоваться популярными тарифами мобильного оператора бесплатно. Vodafone предложил украинцам выгодную акцию, которая продлится до 28 февраля 2026 года. Она предусматривает нулевые платежи за пакеты услуг.

Об этом говорится в условиях акции "Контракт 3-в-1 2026".

Читайте также:

Какие тарифы стоят 0 грн

Акционная стоимость в течение двух месяцев пользования распространяется на тарифы "3 в 1". Абонентам предоставляют услуги связи с нулевой оплатой на остаток периода, в котором произошло подключение, и следующий полный месяц. Далее будут действовать стандартные условия, предусматривающие такие цены:

  • GigaCombo — 350 грн/мес;
  • GigaCombo + — 400 грн/мес;
  • GigaCombo Pro — 425 грн/мес;
  • GigaCombo Pro + — 475 грн/мес.

"Предложение действует в городах Киев, Вишневое, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Самар, Полтава, Харьков, Луцк, Черновцы, Николаев, Чернигов, Житомир, Бердичев, Коростышев, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно, Одесса, Южное, Черноморск, Солоницевка, Песочин, Острог", — говорится в условиях акции.

Отметим, нулевая плата доступна текущим абонентам Vodafone, которые хотят изменить тарифный план, и в случае переноса мобильного номера в сеть. Новые клиенты могут получить сниженную стоимость на уровне 250 или 300 грн в течение трех месяцев обслуживания.

Что входит в тарифы Vodafone

Пользователи GigaCombo получат безлимитный трафик (11 ГБ доступны в 27 странах ЕС), безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, неограниченное количество минут на разговоры в сети, 500 минут на звонки по Украине и в роуминге, более 90 ТВ-каналов с Vodafone TV и 50 минут на звонки за границу (в 16 стран).

В тариф GigaCombo+ входит, кроме безлимитного трафика и звонков на номера Vodafone, еще 50 SMS по Украине, 550 минут на другие сети и подключение гигабитного роутера, необходимого для использования скоростного оптического интернета.

Абоненты GigaCombo Pro имеют 1000 минут на звонки по Украине и в роуминге, более 350 каналов (с фильмами, спортивные, детские, познавательные, развлекательные). Тариф GigaCombo Pro + дополнительного к безлимитному трафику обеспечивает 1050 минутами, 50 SMS и бесплатным роутером.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Vodafone могут подключить специальные IoT тарифы со скидкой 50%. Они нужны для обеспечения связи между "умными" устройствами, например, счетчиками, трекерами и т.д.

Также мы писали, сколько стоит заказать золотой номер в Киевстаре. Чтобы пользоваться красивой комбинацией цифр, необходимо заплатить от 600 до 4 000 грн. Золотой номер обойдется в 2 000-3 000 грн.

Vodafone связь цены услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
