Україна
Головна Економіка Мобільні тарифи для абонентів 60+ — що вигідно підключити в лютому

Мобільні тарифи для абонентів 60+ — що вигідно підключити в лютому

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 11:35
Вигідні тарифи для пенсіонерів — що запропонує Київстар, Vodafone та lifecell у лютому
Пенсіонери на зупинці. Фото: Новини.LIVE

В Україні не дешевшає зв’язок, тому абоненти намагаються підключати найбільш вигідні тарифи від популярних мобільних операторів. Пенсіонерам здебільшого потрібні бюджетні послуги з мінімальним інтернет-трафіком і великою кількістю хвилин на розмови.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які вигідні тарифні плани доступні пенсіонерам від Київстару, Vodafone та lifecell у лютому 2026 року.

Читайте також:

Тариф від Київстару

Довгий час найвигіднішим тарифом для абонентів оператора у віці 60+ та осіб з інвалідністю залишається "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Він коштує всього 220 грн/міс., але включає достатнє наповнення. Клієнти отримають за свої гроші:

  • 10 ГБ трафіку (з них 8 ГБ діють у країнах "Роумінг як вдома");
  • безліміт на дзвінки в мережі;
  • 100 хвилин на розмови по Україні;
  • 100 SMS;
  • Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція контенту);
  • Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Якщо обсягу послуг не вистачає на місяць, можна підключити 1 Суперсилу безплатно. Пенсіонерам знадобляться додаткові 100 хвилин на дзвінки, 5 ГБ у роумінгу чи відсутність тарифікації під час користування популярними мобільними застосунками.

Тариф від Vodafone

Оператор пропонує клієнтам вигідну акцію якраз до кінця лютого 2026 року. З нею можна підключити тариф із лінійки "3 в 1" безплатно на два місяці. Стандартна вартість цих пакетів послуг перебуває на такому рівні:

  • GigaCombo — 350 грн/міс.;
  • GigaCombo + — 400 грн/міс.;
  • GigaCombo Pro — 425 грн/міс.;
  • GigaCombo Pro + — 475 грн/міс.

Якщо після завершення акції абонентам буде фінансово важко користуватися тарифом, вони зможуть перейти на інший, більш вигідний з точки зору ціни. Наповнення включає безлімітний трафік і дзвінки в мережі, домашній інтернет, від 500 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу, сотню ТБ-каналів, 50 SMS.

Тариф від lifecell

Мобільний оператор пропонує бюджетний тарифний план "Лайфсет М" у лютому 2026 року. Абоненти повинні платити всього 175 грн/міс. за використання безлімітного домашнього інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с, безліму на дзвінки в мережі, 25 ГБ трафіку (з яких 4 ГБ діють в ЄС), 120+ телеканалів і 1300 хвилин на всі номери по Україні.

Це не найдешевший пакет послуг від lifecell, однак він найбільш вигідний за співвідношенням ціна-якість. Наприклад, "Лайфсет S" коштує 100 грн/міс., але містить лише домашній та мобільний інтернет. За дзвінки потрібно платити окремо — 2 грн за кожну використану хвилину.

Нагадаємо, Київстар продає мобільні номери з красивими комбінаціями цифр. Абоненти можуть замовити золотий номер за 2 000-3 000 грн у лютому 2026 року, платиновий — за 3 000-4 000 грн.

Також ми писали, як абонентам Київстару продовжити термін дії мобільного номера. Оператор змінив процедуру, запровадивши два етапи. Зміни наберуть чинності в лютому.

Київстар Vodafone lifecell зв'язок мобільні оператори
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
