Выгодные тарифы для пенсионеров — что предложит Киевстар, Vodafone и lifecell в феврале

В Украине не дешевеет связь, поэтому абоненты стараются подключать наиболее выгодные тарифы от популярных мобильных операторов. Пенсионерам в основном нужны бюджетные услуги с минимальным интернет-трафиком и большим количеством минут на разговоры.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие выгодные тарифные планы доступны пенсионерам от Киевстара, Vodafone и lifecell в феврале 2026 года.

Тариф от Киевстара

Долгое время самым выгодным тарифом для абонентов оператора в возрасте 60+ и лиц с инвалидностью остается "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Он стоит всего 220 грн/мес., но включает достаточное наполнение. Клиенты получат за свои деньги:

10 ГБ трафика (из них 8 ГБ действуют в странах "Роуминг как дома");

безлимит на звонки в сети;

100 минут на разговоры по Украине;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция контента);

Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Если объема услуг не хватает на месяц, можно подключить 1 Суперсилу бесплатно. Пенсионерам понадобятся дополнительные 100 минут на звонки, 5 ГБ в роуминге или отсутствие тарификации при пользовании популярными мобильными приложениями.

Тариф от Vodafone

Оператор предлагает клиентам выгодную акцию как раз до конца февраля 2026 года. С ней можно подключить тариф из линейки "3 в 1" бесплатно на два месяца. Стандартная стоимость этих пакетов услуг находится на таком уровне:

GigaCombo — 350 грн/мес;

GigaCombo + — 400 грн/мес;

GigaCombo Pro — 425 грн/мес;

GigaCombo Pro + — 475 грн/мес.

Если после завершения акции абонентам будет финансово трудно пользоваться тарифом, они смогут перейти на другой, более выгодный с точки зрения цены. Наполнение включает безлимитный трафик и звонки в сети, домашний интернет, от 500 минут на разговоры по Украине и в роуминге, сотню ТВ-каналов, 50 SMS.

Тариф от lifecell

Мобильный оператор предлагает бюджетный тарифный план "Лайфсет М" в феврале 2026 года. Абоненты должны платить всего 175 грн/мес. за использование безлимитного домашнего интернета на скорости до 1 Гбит/с, безлима на звонки в сети, 25 ГБ трафика (из которых 4 ГБ действуют в ЕС), 120+ телеканалов и 1300 минут на все номера по Украине.

Это не самый дешевый пакет услуг от lifecell, однако он наиболее выгодный по соотношению цена-качество. Например, "Лайфсет S" стоит 100 грн/мес, но содержит только домашний и мобильный интернет. За звонки нужно платить отдельно — 2 грн за каждую использованную минуту.

