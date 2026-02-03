Номери Київстару подорожчали на 50 грн — нова ціна для абонентів у лютому

Магазин Київстару. Фото: Новини.LIVE

Абоненти Київстару мають змогу замовити золоті номери, тобто красиві комбінації цифр за власним бажанням. До кінця січня 2026 року діяла знижка на прості номери, однак мобільний оператор ухвалив рішення продовжити термін дії акційної пропозиції.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Реклама

Читайте також:

Знижка на красивий номер від Київстару

Компанія вирішила не зупиняти акцію, тому відтермінувала її завершення до 28 лютого 2026 року. Абоненти передплати і контракту можуть придбати гарний мобільний номер зі знижкою близько 35% - за 400 грн замість стандартної ціни 600 грн.

"Клієнти передплати можуть підключити номер за суперціною в інтернеті або магазинах Київстар. Якщо ви абонент контракту, аби підключити свій Ідеальний номер, завітайте до будь-якого магазину Київстар", - зазначили в компанії.

Що цікаво, попри продовження терміну дії акції - умови для користувачів змінилися. Бо станом на січень 2026 року прості комбінації цифр коштували 350 грн, а не 400 грн. Виходить, акційна ціна залишилася, однак розмір знижки зменшився.

Аукціон красивих номерів

Київстар не тільки дозволяє абонентам на власний розсуд формувати комбінації цифр, але й брати участь в аукціоні. Українцям потрібно здійснити нескладний алгоритм:

ознайомитися з актуальним список номерів;

знайти той, що найбільше сподобався;

зробити ставку (не нижче мінімальної);

дочекатися завершення аукціону;

підключити мобільний номер у разі виграшу (після оплати).

Аукціон красивих номерів від Київстару. Фото: скриншот

Наприклад, найближчий аукціон заплановано на 4 лютого. Найнижча ціна встановлена за номер +380 77 717 11 71 - 30 000 грн. Водночас комбінація, яка складається майже з одних сімок, коштує 500 000 грн, що є найбільшою стартовою ставкою (+380 77 727 77 77).

До речі, Київстар не просто заробляє на красивих мобільних номерах, а допомагає військовим. Судячи з інформації на сторінці аукціону, 20% прибутку оператор передає Збройним силам України.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пенсіонери можуть підключити вигідні мобільні тарифи у лютому 2026 року. Оператори Київстар, Vodafone та lifecell пропонують абонентам бюджетні пакети послуг із достатнім наповненням.

Також ми писали, що необхідно зробити абонентам Київстару, аби не втратити мобільний номер. Із 6 лютого почне діяти оновлена процедура продовження терміну дії номера - тепер процес двоетапний.