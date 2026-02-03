Номера Киевстара подорожали на 50 грн — новая цена для абонентов в феврале

Магазин Киевстара. Фото: Новини.LIVE

Абоненты Киевстара могут заказать золотые номера, то есть красивые комбинации цифр по собственному желанию. До конца января 2026 года действовала скидка на простые номера, однако мобильный оператор принял решение продлить срок действия акционного предложения.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Скидка на красивый номер от Киевстара

Компания решила не останавливать акцию, поэтому отсрочила ее завершение до 28 февраля 2026 года. Абоненты предоплаты и контракта могут приобрести красивый мобильный номер со скидкой около 35% — за 400 грн вместо стандартной цены 600 грн.

"Клиенты предоплаты могут подключить номер по суперцене в интернете или магазинах Киевстар. Если вы абонент контракта, чтобы подключить свой Идеальный номер, посетите любой магазин Киевстар", — отметили в компании.

Что интересно, несмотря на продление срока действия акции — условия для пользователей изменились. Ведь по состоянию на январь 2026 года простые комбинации цифр стоили 350 грн, а не 400 грн. Получается, акционная цена осталась, однако размер скидки уменьшился.

Аукцион красивых номеров

Киевстар не только позволяет абонентам по собственному усмотрению формировать комбинации цифр, но и участвовать в аукционе. Украинцам нужно осуществить несложный алгоритм:

ознакомиться с актуальным список номеров;

найти тот, что больше всего приглянулся;

сделать ставку (не ниже минимальной);

дождаться завершения аукциона;

подключить мобильный номер в случае выигрыша (после оплаты).

Аукцион красивых номеров от Киевстара. Фото: скриншот

Например, ближайший аукцион запланирован на 4 февраля. Самая низкая цена установлена за номер +380 77 717 11 71 — 30 000 грн. В то же время комбинация, состоящая почти из одних семерок, стоит 500 000 грн, что является самой большой стартовой ставкой (+380 77 727 77 77 77).

Кстати, Киевстар не просто зарабатывает на красивых мобильных номерах, а помогает военным. Судя по информации на странице аукциона, 20% прибыли оператор передает Вооруженным силам Украины.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пенсионеры могут подключить выгодные мобильные тарифы в феврале 2026 года. Операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам бюджетные пакеты услуг с достаточным наполнением.

Также мы писали, что необходимо сделать абонентам Киевстара, дабы не потерять мобильный номер. С 6 февраля начнет действовать обновленная процедура продления срока действия номера — теперь процесс двухэтапный.