Главная Экономика Самые дорогие мобильные тарифы — сколько стоят и какие услуги включают

Самые дорогие мобильные тарифы — сколько стоят и какие услуги включают

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 18:15
Киевстар, Vodafone и lifecell — что входит в самые дорогие тарифы операторов
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Популярные украинские операторы связи предлагают абонентам мобильные тарифы на разный кошелек. Мы узнали, что входит в самые дорогие пакеты услуг от Киевстара, Vodafone и lifecell. Плюс не помешает выяснить, какой из этих тарифных планов выгоднее по состоянию на февраль 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что получают пользователи самых дорогих тарифов Киевстара, Vodafone и lifecell.

Читайте также:

Тариф от Киевстара

За пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт" абоненты должны платить 750 грн ежемесячно, или 25 грн ежедневно. Он включает безлимитный трафик, 25 ГБ в роуминге, безлим на звонки в сети, 1 500 минут на разговоры по Украине и за границу, 1 500 SMS.

Также дополнительно клиенты получают услугу "SIM для второго телефона" — возможность использовать другую "симку" для мобильного интернета и исходящих звонков. Плюс тарифный план включает сервис "SIM для роутера", с которым предоставляется 150 ГБ трафика, и Домашний Интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Если объема услуг не хватает на месяц, можно подключить две Суперсилы на выбор без доплат. Среди доступных вариантов такие:

  • Helsi (премиальные сервисы медицинского приложения);
  • Киевстар ТВ (18 000+ фильмов, 390+ каналов);
  • Дополнительный номер (две разные комбинации цифр на одной SIM-карте);
  • WOG (возможность заказать бесплатный напиток, хот-дог, выпечку или десерт на АЗК);
  • SIM для планшета (подходит только для трафика);
  • 5 ГБ в роуминге.
Самые дорогие мобильные тарифы — сколько стоят и какие услуги включают - фото 1
Тарифы Киевстара. Фото: скриншот

Тариф от Vodafone

Самый дорогой пакет услуг — контрактный тариф ULTRA VIP за 1 500 грн/мес., или 50 грн/день. Абоненты получают неограниченный трафик, 50 ГБ в роуминге (на территории ЕС), безлим на все номера по Украине и разговоры в 27 странах ЕС, 2 500 SMS (включая роуминг), 750 минут на звонки за границу (16 государств), 100 МБ на территории 20-ти стран.

Для новых клиентов мобильного оператора действует специальное предложение: если подключить пакет в My Vodafone, то в течение первых шести месяцев обслуживания стоимость составит 1 100 грн. С седьмого месяца использования вернется базовая цена.

Тариф от lifecell

Больше всего средств на связь тратят абоненты тарифного плана подписки "Лайфсет XL". Он стоит 500 грн\мес. и включает:

  • безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с;
  • 1000 минут по Украине (кроме lifecell) + 1000 минут за своевременную оплату;
  • 50 ГБ трафика или безлимит за своевременную оплату;
  • 13 ГБ в роуминге (страны ЕС);
  • безлим на разговоры в сети;
  • lifecell TV (140+ телеканалов).

Ответ на вопрос, какой из тарифов наиболее выгодный, зависит от индивидуальных потребностей украинцев. Например, пакет услуг от Vodafone подойдет клиентам, которые регулярно путешествуют по Европе и много звонят за границу. Он стоит аж 1 500 грн, но не предлагает домашнего интернета или дополнительных SIM.

Тариф от Киевстара можно назвать максимально выгодным по соотношению цены и наполнения. А lifecell обеспечивает украинцев большим количеством базовых услуг за наименьшую среди трех предложений плату.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, красивые номера от Киевстара подорожали в феврале 2026 года. Мобильный оператор продлил акционное предложение, однако уменьшил скидку — цена поднялась с 350 до 400 грн за простой номер.

Также мы писали, что украинцам предложили мобильные тарифы за 0 гривен. Vodafone позволяет подключить пакеты услуг линейки "3 в 1" и пользоваться связью бесплатно в течение двух месяцев.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
