Вигідні мобільні тарифи — що підключити в Київстарі або Vodafone за нижчою ціною

Українці можуть менше заплатити за мобільні тарифи — де вигідні умови
Враховуючи дорожчання мобільних тарифів, українські абоненти шукають можливості економії. Оператори зв’язку дають клієнтам те, чого вони потребують — пакети послуг із вигідними знижками. Ми дізналися, як платити менше в мережі Київстару і Vodafone.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які знижки на тарифні плани встановили мобільні оператори України.
Вигідні тарифи Київстару
Абоненти можуть підключити пакет послуг із лінійки "ВСЕ РАЗОМ" та отримати акційну ціну на три місяці. Тарифні плани включають всі необхідні сервіси: домашній інтернет, мобільний зв’язок і Київстар ТБ. Додатково надається Суперсила на вибір, якщо раптом не вистачить наповнення на 4 тижні обслуговування.
Українці зможуть платити такі суми протягом трьох акційних місяців:
- ВСЕ РАЗОМ Перевага — 200 грн замість 250 грн (тільки для нових абонентів Домашнього Інтернету);
- ВСЕ РАЗОМ Легкий — 200 грн замість 450 грн;
- ВСЕ РАЗОМ Крутий — 200 грн замість 550 грн.
Залежно від обраного тарифу користувачам надається мобільний трафік (20-40 ГБ чи безлім), від 300 до 1 200 хвилин на розмови, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Якщо довелося пропустити день оплати, можна замовити трафік на наступні 7 днів з послугою "Тиждень довіри" безплатно.
Акційні тарифи Vodafone
Оператор пропонує клієнтам підключити один із тарифів лінійки "3 в 1" та користуватися послугами зв’язку два місяці без потреби вносити кошти. Акція триває до 28 лютого 2026 року. Нульова плата поширюється на такі пакети послуг:
- GigaCombo (350 грн/міс.);
- GigaCombo + (400 грн/міс.);
- GigaCombo Pro (425 грн/міс.);
- GigaCombo Pro + (475 грн/міс).
"Спеціальна пропозиція діє незалежно від дати підключення. Вона поширюється на залишок місяця підключення та наступний повний місяць", — уточнили на офіційному сайті компанії.
Безплатне обслуговування доступне поточним абонентам Vodafone, які хочуть перейти на новий тарифний план, а також клієнтам із перенесеним мобільним номером. Для нових користувачів діє спеціальна знижена вартість — 250 або 300 грн — протягом трьох місяців.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, Київстар може підняти вартість мобільних тарифів з 1 березня 2026 року. Зміни зачеплять пакети послуг "Без меж lite", "Безлім Соцмережі", "ТВІЙ Улюблений", "LOVE UA Базовий" та ін.
Також ми писали, що абонентів lifecell попередили про дорожчання тарифів з 18 лютого 2026 року. Більше платитимуть лише нові абоненти за пакети послуг "Максі" та "Мега". Ціни піднімуть на 50-100 грн.
