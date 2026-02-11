Тарифи lifecell доступні за зниженими цінами — як заощадити до 15% вартості

Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Pixabay

Популярний оператор зв’язку дозволяє абонентам економити до 15% на мобільних тарифах. Користувачі lifecell можуть оплатити послуги наперед і зберегти частину коштів з акцією "Тарифна підписка".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайті lifecell.

Знижки на тарифи lifecell

Абонентам доступна акційна пропозиція з можливістю заплатити за 6 або 12 пакетів послуг. Це дозволить заощадити 10% або 15% на мобільному зв’язку. Наприклад, тариф "Максі" коштує 300 грн (стандартна ціна), тому за рік обслуговування доведеться заплатити 3 600 грн (або 1 800 грн за 6 місяців).

Але з "Тарифною підпискою" оплата становитиме 1 620 грн за пів року (-10%) або 3 060 грн за 12 місяців (-15%). Такий розрахунок дійсний навіть для спеціальних цін — для ідентифікованих/персоніфікованих клієнтів та абонентів, які скористалися послугою перенесення мобільного номера в мережу lifecell.

Нові ціни на тарифні плани

Пропозиція поширюється на різні тарифні плани. Таку загальну суму заплатять користувачі за рік обслуговування з послугою "Тарифна підписка":

Максі — 3 060 грн замість 3 600 грн;

Мега — 5 100 грн замість 6 000 грн;

Просто Лайф — 2 142 грн замість 2 520 грн;

Смарт Лайф — 3 060 грн замість 3 600 грн;

Вільний Лайф — 4 335 грн замість 5 100 грн;

Platinum Лайф — 6 120 грн замість 7 200 грн.

"Перший тарифний пакет послуг надається на наступний день після закінчення періоду дії оплаченого пакету за тарифом. Пакети послуг, оплачені наперед, надаватимуться через кожні 4 тижні/30 днів", — уточнили в lifecell.

Щоб підключити "Тарифну підписку", треба спершу перевірити доступність послуги для конкретного тарифного плану. Після цього слід переконатися, що баланс на основному рахунку достатній для оплати 6 або 12 пакетів.

Замовити активацію можна кількома способами: через мобільний застосунок "Мій lifecell", на офіційному сайті компанії або за номером *490#. Далі залишиться тільки дочекатися SMS про успішне підключення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 10 лютого 2026 року Київстар успішно закрив угоду на купівлю 100% акцій онлайн-сервісу пошуку медичних засобів і ліків Tabletki.ua. Витрати мобільного оператора склали 160 млн доларів.

Також ми писали, що Vodafone попередив абонентів про нову шахрайську схему в Telegram. Аферисти пишуть українцям та інформують про потребу замінити SIM-карту, інакше номер буде заблоковано.