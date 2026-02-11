Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мобільні тарифи зі знижкою до 15% — хто може скористатися і як підключити

Мобільні тарифи зі знижкою до 15% — хто може скористатися і як підключити

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 16:10
Тарифи lifecell доступні за зниженими цінами — як заощадити до 15% вартості
Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Pixabay

Популярний оператор зв’язку дозволяє абонентам економити до 15% на мобільних тарифах. Користувачі lifecell можуть оплатити послуги наперед і зберегти частину коштів з акцією "Тарифна підписка".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайті lifecell.

Реклама
Читайте також:

Знижки на тарифи lifecell

Абонентам доступна акційна пропозиція з можливістю заплатити за 6 або 12 пакетів послуг. Це дозволить заощадити 10% або 15% на мобільному зв’язку. Наприклад, тариф "Максі" коштує 300 грн (стандартна ціна), тому за рік обслуговування доведеться заплатити 3 600 грн (або 1 800 грн за 6 місяців).

Але з "Тарифною підпискою" оплата становитиме 1 620 грн за пів року (-10%) або 3 060 грн за 12 місяців (-15%). Такий розрахунок дійсний навіть для спеціальних цін — для ідентифікованих/персоніфікованих клієнтів та абонентів, які скористалися послугою перенесення мобільного номера в мережу lifecell.

Нові ціни на тарифні плани

Пропозиція поширюється на різні тарифні плани. Таку загальну суму заплатять користувачі за рік обслуговування з послугою "Тарифна підписка":

  • Максі — 3 060 грн замість 3 600 грн;
  • Мега — 5 100 грн замість 6 000 грн;
  • Просто Лайф — 2 142 грн замість 2 520 грн;
  • Смарт Лайф — 3 060 грн замість 3 600 грн;
  • Вільний Лайф — 4 335 грн замість 5 100 грн;
  • Platinum Лайф — 6 120 грн замість 7 200 грн.

"Перший тарифний пакет послуг надається на наступний день після закінчення періоду дії оплаченого пакету за тарифом. Пакети послуг, оплачені наперед, надаватимуться через кожні 4 тижні/30 днів", — уточнили в lifecell.

Щоб підключити "Тарифну підписку", треба спершу перевірити доступність послуги для конкретного тарифного плану. Після цього слід переконатися, що баланс на основному рахунку достатній для оплати 6 або 12 пакетів.

Замовити активацію можна кількома способами: через мобільний застосунок "Мій lifecell", на офіційному сайті компанії або за номером *490#. Далі залишиться тільки дочекатися SMS про успішне підключення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 10 лютого 2026 року Київстар успішно закрив угоду на купівлю 100% акцій онлайн-сервісу пошуку медичних засобів і ліків Tabletki.ua. Витрати мобільного оператора склали 160 млн доларів.

Також ми писали, що Vodafone попередив абонентів про нову шахрайську схему в Telegram. Аферисти пишуть українцям та інформують про потребу замінити SIM-карту, інакше номер буде заблоковано.

lifecell зв'язок послуги мобільний оператор знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації