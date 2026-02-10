Відео
Головна Економіка Українці ризикують втратити SIM-карту — яку схему вигадали шахраї

Українці ризикують втратити SIM-карту — яку схему вигадали шахраї

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 15:05
Vodafone попередив клієнтів про небезпеку — що категорично не можна робити
Смартфон у руках. Фото: Pexels

Популярний мобільний оператор попередив українців про нову схему шахрайства. Зловмисники пишуть абонентам Vodafone у месенджерах, видаючи себе за представників компанії, та інформують про потребу замінити SIM-карту.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційне сповіщення від мобільного оператора.

Читайте також:

Схема шахрайства з Vodafone

Абоненти почали отримувати сповіщення від мобільного оператора з застереженням — аферисти вигадали нову схему обману з використанням назви Vodafone. Шахраї створюють фейкові акаунти в месенджері Telegram і пишуть власникам номерів неправдиву інформацію, видаючи себе за співробітників компанії.

"Вони повідомляють про нібито "завершення дії номера" та пропонують замінити SIM-карту. Це шахрайство. Vodafone ніколи не просить замінити SIM-карту через месенджери", — йдеться в офіційному сповіщенні, яке отримав один з абонентів.

Українці ризикують втратити SIM-карту — яку схему вигадали шахраї - фото 1
Повідомлення від Vodafone. Фото: скриншот

Мобільний оператор просить клієнтів із сумнівом ставитися до всіх повідомлень, отриманих не через офіційні канали. Аби уникнути потенційних проблем, спровокованих шахраями, необхідно завжди перевіряти інформацію лише на сайті Vodafone, у застосунку My Vodafone або через номер 111.

Як захиститися від мобільних аферистів

Абоненти мобільних операторів нерідко потрапляють на гачок аферистів. Щоб зберегти конфіденційні дані та мінімізувати ризики, варто дотримуватися кількох ефективних порад. Серед базових методів захисту такі:

  • заборонити віддалену заміну SIM-картки шляхом реєстрації номера на паспорт;
  • ніколи не повідомляти стороннім особам коди з SMS, паролі чи CVV-коди;
  • не клікати на підозрілі посилання, отримані в месенджерах чи електронному листі;
  • встановити двофакторну аутентифікацію;
  • не розмовляти з працівниками банку, поліції, мобільного оператора тощо, які просять натиснути комбінацію цифр або сказати код.

Це базові правила поводження, які допоможуть захистити номер від крадіжки, а фінансову інформацію — від використання в незаконних цілях. Про випадки виходу на зв’язок підозрілих осіб варто повідомляти в службу підтримки Vodafone чи іншого мобільного оператора.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть підключити найдорожчі тарифні плани від Київстару, Vodafone та lifecell. Вони коштують від 500 до 1 500 грн і пропонують користувачам велике наповнення з додатковими послугами.

Також ми писали, що Київстар планує підняти ціни на тарифи з 1 березня 2026 року. Подорожчати можуть пакети послуг "LOVE UA Базовий", "Безлім Соцмережі", "Київстар Комфорт 2018" та інші. Вартість зміниться на 50-90 грн.

шахрайство Vodafone смартфон мобільний оператор номер телефону
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
