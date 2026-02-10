Vodafone предупредил клиентов об опасности — что категорически нельзя делать

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Популярный мобильный оператор предупредил украинцев о новой схеме мошенничества. Злоумышленники пишут абонентам Vodafone в мессенджерах, выдавая себя за представителей компании, и информируют о необходимости заменить SIM-карту.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальное оповещение от мобильного оператора.

Схема мошенничества с Vodafone

Абоненты начали получать оповещения от мобильного оператора с предостережением — аферисты придумали новую схему обмана с использованием названия Vodafone. Мошенники создают фейковые аккаунты в мессенджере Telegram и пишут владельцам номеров ложную информацию, выдавая себя за сотрудников компании.

"Они сообщают о якобы "завершении действия номера" и предлагают заменить SIM-карту. Это мошенничество. Vodafone никогда не просит заменить SIM-карту через мессенджеры", — говорится в официальном уведомлении, что получил один из абонентов.

Сообщение от Vodafone. Фото: скриншот

Мобильный оператор просит клиентов с сомнением относиться ко всем сообщениям, полученным не через официальные каналы. Дабы избежать потенциальных проблем, спровоцированных мошенниками, необходимо всегда проверять информацию только на сайте Vodafone, в приложении My Vodafone или через номер 111.

Как защититься от мобильных аферистов

Абоненты мобильных операторов нередко попадаются на крючок аферистов. Чтобы сохранить конфиденциальные данные и минимизировать риски, стоит придерживаться нескольких эффективных советов. Среди базовых методов защиты такие:

запретить удаленную замену SIM-карты путем регистрации номера на паспорт;

никогда не сообщать посторонним лицам коды из SMS, пароли или CVV-коды;

не кликать на подозрительные ссылки, полученные в мессенджерах или электронном письме;

установить двухфакторную аутентификацию;

не разговаривать с работниками банка, полиции, мобильного оператора и т.д., которые просят нажать комбинацию цифр или сказать код.

Это базовые правила поведения, которые помогут защитить номер от кражи, а финансовую информацию — от использования в незаконных целях. О случаях выхода на связь подозрительных лиц стоит сообщать в службу поддержки Vodafone или другого мобильного оператора.

