Главная Экономика Украинцы рискуют потерять SIM-карту — какую схему придумали мошенники

Украинцы рискуют потерять SIM-карту — какую схему придумали мошенники

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:05
Vodafone предупредил клиентов об опасности — что категорически нельзя делать
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Популярный мобильный оператор предупредил украинцев о новой схеме мошенничества. Злоумышленники пишут абонентам Vodafone в мессенджерах, выдавая себя за представителей компании, и информируют о необходимости заменить SIM-карту.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальное оповещение от мобильного оператора.

Читайте также:

Схема мошенничества с Vodafone

Абоненты начали получать оповещения от мобильного оператора с предостережением — аферисты придумали новую схему обмана с использованием названия Vodafone. Мошенники создают фейковые аккаунты в мессенджере Telegram и пишут владельцам номеров ложную информацию, выдавая себя за сотрудников компании.

"Они сообщают о якобы "завершении действия номера" и предлагают заменить SIM-карту. Это мошенничество. Vodafone никогда не просит заменить SIM-карту через мессенджеры", — говорится в официальном уведомлении, что получил один из абонентов.

Украинцы рискуют потерять SIM-карту — какую схему придумали мошенники - фото 1
Сообщение от Vodafone. Фото: скриншот

Мобильный оператор просит клиентов с сомнением относиться ко всем сообщениям, полученным не через официальные каналы. Дабы избежать потенциальных проблем, спровоцированных мошенниками, необходимо всегда проверять информацию только на сайте Vodafone, в приложении My Vodafone или через номер 111.

Как защититься от мобильных аферистов

Абоненты мобильных операторов нередко попадаются на крючок аферистов. Чтобы сохранить конфиденциальные данные и минимизировать риски, стоит придерживаться нескольких эффективных советов. Среди базовых методов защиты такие:

  • запретить удаленную замену SIM-карты путем регистрации номера на паспорт;
  • никогда не сообщать посторонним лицам коды из SMS, пароли или CVV-коды;
  • не кликать на подозрительные ссылки, полученные в мессенджерах или электронном письме;
  • установить двухфакторную аутентификацию;
  • не разговаривать с работниками банка, полиции, мобильного оператора и т.д., которые просят нажать комбинацию цифр или сказать код.

Это базовые правила поведения, которые помогут защитить номер от кражи, а финансовую информацию — от использования в незаконных целях. О случаях выхода на связь подозрительных лиц стоит сообщать в службу поддержки Vodafone или другого мобильного оператора.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут подключить самые дорогие тарифные планы от Киевстара, Vodafone и lifecell. Они стоят от 500 до 1 500 грн и предлагают пользователям большое наполнение с дополнительными услугами.

Также мы писали, что Киевстар планирует поднять цены на тарифы с 1 марта 2026 года. Подорожать могут пакеты услуг "LOVE UA Базовый", "Безлим Соцсети", "Киевстар Комфорт 2018" и другие. Стоимость изменится на 50-90 грн.

мошенничество Vodafone смартфон мобильный оператор номер телефона
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
