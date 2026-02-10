Київстар купив сервіс Tabletki.ua — скільки заплатив за акції та що відомо про угоду

Магазин Київстару. Фото: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор став власником 100% акцій найбільшого в Україні онлайн-агрегатора цін на лікарські засоби. Йдеться про Київстар, який придбав провідний пошуковий сервіс Tabletki.ua, чистий прибуток якого за останній рік склав два десятка мільйона доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштувала угода для Київстару

10 лютого 2026 року компанія підписала остаточну угоду про купівлю 100% акцій Tabletki.ua і завершила транзакцію загальною сумою 160 млн доларів. Саме стільки заплатив Київстар за володіння одним із найпопулярніших в Україні цифрових сервісів медичних товарів.

"Ми зможемо поєднати успішний досвід Київстар у сфері управління та розвитку цифрового бізнесу з міцним фундаментом Tabletki.ua, щоб зробити цифрові медичні послуги доступнішими для ширшої аудиторії", — уточнив СЕО Київстару Олександр Комаров.

Угоду завершили тільки після отримання дозволу Антимонопольного комітету. Судячи з фінансових показників Tabletki.ua, мобільний оператор здійснив купівлю на досить вигідних умовах. Чистий прибуток сервісу за останні 12 місяців склав 20 млн доларів, отже Київстар заплатив за акції у вісім разів більше.

Що відомо про Tabletki.ua

Завдяки функціоналу онлайн-платформи користувачі можуть знаходити, порівнювати і бронювати лікарські товари в українських аптеках. За результатами 2025 року Tabletki.ua обробляв до 14 млн бронювань на місяць у середньому. Фінансові показники сервісу за дев’ять місяців 2025-го:

GMV (загальна грошова вартість товарів, проданих через платформу) — 57,3 млрд гривень;

EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, податків тощо) — 1 млрд гривень;

чистий прибуток — 836 млн гривень.

Тепер пошуковий сервіс приєднається до цифрового портфеля Київстар, який вже включає медичну платформу Helsi, сервіс виклику авто Uklon, мобільний застосунок "Мій Київстар" і телебачення. Це допоможе розвитку медичних послуг в Україні та зробить доступ до них більш зручним.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Vodafone попередив абонентів про нову шахрайську схему. В месенджері Telegram аферисти видають себе за представників мобільного оператора та повідомляють про потребу замінити SIM-карту.

Також ми писали, що Київстар підніме вартість багатьох тарифних планів з 1 березня 2026 року. Зміни торкнуться пакетів "LOVE UA Базовий", "Безлім Соцмережі", "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Свобода" та ін.