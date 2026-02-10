Киевстар купил сервис Tabletki.ua — сколько заплатил за акции и что известно о сделке

Видео
Україна
Видео

Киевстар купил 100% акций Tabletki.ua — в какую сумму обошлась сделка

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 19:10
Магазин Киевстара. Фото: Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор стал владельцем 100% акций крупнейшего в Украине онлайн-агрегатора цен на лекарственные средства. Речь идет о Киевстаре, который приобрел ведущий поисковый сервис Tabletki.ua, чья чистая прибыль за последний год составила два десятка миллиона долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Читайте также:

Сколько стоила сделка для Киевстара

10 февраля 2026 года компания подписала окончательное соглашение о покупке 100% акций Tabletki.ua и завершила транзакцию на общую сумму 160 млн долларов. Именно столько заплатил Киевстар за владение одним из самых популярных в Украине цифровых сервисов медицинских товаров.

"Мы сможем совместить успешный опыт Киевстар в сфере управления и развития цифрового бизнеса с прочным фундаментом Tabletki.ua, чтобы сделать цифровые медицинские услуги более доступными для широкой аудитории", — уточнил СЕО Киевстара Александр Комаров.

Сделку завершили только после получения разрешения Антимонопольного комитета. Судя по финансовым показателям Tabletki.ua, мобильный оператор совершил покупку на достаточно выгодных условиях. Чистая прибыль сервиса за последние 12 месяцев составила 20 млн долларов, так что Киевстар заплатил за акции в восемь раз больше.

Что известно о Tabletki.ua

Благодаря функционалу онлайн-платформы пользователи могут находить, сравнивать и бронировать лекарственные товары в украинских аптеках. По результатам 2025 года Tabletki.ua обрабатывал до 14 млн бронирований в месяц. Финансовые показатели сервиса за девять месяцев 2025-го:

  • GMV (общая денежная стоимость товаров, проданных через платформу) — 57,3 млрд гривен;
  • EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, налогов и т.д.) — 1 млрд гривен;
  • чистая прибыль — 836 млн гривен.

Теперь поисковый сервис присоединится к цифровому портфелю Киевстар, который уже включает медицинскую платформу Helsi, сервис вызова авто Uklon, мобильное приложение "Мой Киевстар" и телевидение. Это поможет развитию медицинских услуг в Украине и сделает доступ к ним более удобным.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Vodafone предупредил абонентов о новой мошеннической схеме. В мессенджере Telegram аферисты выдают себя за представителей мобильного оператора и сообщают о необходимости заменить SIM-карту.

Также мы писали, что Киевстар поднимет стоимость многих тарифных планов с 1 марта 2026 года. Изменения коснутся пакетов "LOVE UA Базовый", "Безлим Соцсети", "Киевстар Комфорт 2018", "LOVE UA Свобода" и др.

Киевстар компании акции покупка медицина
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
