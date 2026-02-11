Видео
Главная Экономика Мобильные тарифы со скидкой до 15% — кто может подключить и как это сделать

Мобильные тарифы со скидкой до 15% — кто может подключить и как это сделать

Дата публикации 11 февраля 2026 16:10
Тарифы lifecell доступны по сниженным ценам — как сэкономить до 15% стоимости
Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Pixabay

Популярный оператор связи позволяет абонентам экономить до 15% на мобильных тарифах. Пользователи lifecell могут оплатить услуги наперед и сохранить часть денег с акцией "Тарифная подписка".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайте lifecell.

Читайте также:

Скидки на тарифы lifecell

Абонентам доступно акционное предложение с возможностью заплатить за 6 или 12 пакетов услуг. Это позволит сэкономить 10% или 15% на мобильной связи. Например, тариф "Макси" стоит 300 грн (стандартная цена), поэтому за год обслуживания придется заплатить 3 600 грн (или 1 800 грн за 6 месяцев).

Но с "Тарифной подпиской" оплата составит 1 620 грн за полгода (-10%) или 3 060 грн за 12 месяцев (-15%). Такой расчет действителен даже для специальных цен — для идентифицированных/персонифицированных клиентов и абонентов, которые воспользовались услугой переноса мобильного номера в сеть lifecell.

Новые цены на тарифные планы

Предложение распространяется на различные тарифные планы. Такую общую сумму заплатят пользователи за год обслуживания с услугой "Тарифная подписка":

  • Макси — 3 060 грн вместо 3 600 грн;
  • Мега — 5 100 грн вместо 6 000 грн;
  • Просто Лайф — 2 142 грн вместо 2 520 грн;
  • Смарт Лайф — 3 060 грн вместо 3 600 грн;
  • Свободный Лайф — 4 335 грн вместо 5 100 грн;
  • Platinum Лайф — 6 120 грн вместо 7 200 грн.

"Первый тарифный пакет услуг предоставляется на следующий день после окончания периода действия оплаченного пакета по тарифу. Пакеты услуг, оплаченные наперед, будут предоставляться через каждые 4 недели/30 дней", — уточнили в lifecell.

Чтобы подключить "Тарифную подписку", надо сперва проверить доступность услуги для конкретного тарифного плана. После этого следует убедиться, что баланс на основном счете достаточен для оплаты 6 или 12 пакетов.

Заказать активацию можно несколькими способами: через мобильное приложение "Мой lifecell", на официальном сайте компании или по номеру *490#. Далее останется только дождаться SMS об успешном подключении.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 10 февраля 2026 года Киевстар успешно закрыл сделку на покупку 100% акций онлайн-сервиса поиска медицинских средств и лекарств Tabletki.ua. Затраты мобильного оператора составили 160 млн долларов.

Также мы писали, что Vodafone предупредил абонентов о новой мошеннической схеме в Telegram. Аферисты пишут украинцам и информируют о необходимости заменить SIM-карту, иначе номер будет заблокирован.

