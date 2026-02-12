Відео
Головна Економіка Абоненти lifecell більше платитимуть за тарифи — що зміниться 18 лютого

Абоненти lifecell більше платитимуть за тарифи — що зміниться 18 лютого

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 12:30
Тарифи lifecell подорожчають на 50-100 грн — хто з абонентів платитиме більше
Смартфон у руках. Фото: Unsplash

Популярний мобільний оператор України попередив абонентів про дорожчання тарифів найближчим часом. lifecell ухвалив рішення підняти вартість користування пакетами послуг "Максі" та "Мега", але тільки для нових клієнтів.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Читайте також:

Нові ціни на тарифи lifecell

З 18 лютого 2026 року для тарифного плану "Максі" будуть діяти такі ціни (виключно для нових підключень):

  • 270 грн/міс. замість 190 грн — для номерів, перенесених до мережі за допомогою сервісу MNP;
  • 350 грн/міс. замість 250 грн — для ідентифікованих або персоніфікованих номерів;
  • 400 грн/міс. замість 300 грн — стандартна вартість.

Що стосується тарифу "Мега", то зміниться лише стандартна ціна — 550 грн/міс. замість 500 грн. Для ідентифікованих/персоніфікованих і перенесених номерів вартість становитиме 450 та 350 грн відповідно, як і раніше.

"Це зумовлено зростанням витрат на підтримку стабільної роботи мережі, автономне енергоживлення обладнання, його технічну підтримку та подальший розвиток інфраструктури в умовах повномасштабної війни", — констатували в lifecell.

Якщо абонент встигне підключити один із тарифів до 17 лютого включно, він зможе оплачувати пакет послуг за нинішньою ціною.

Що входить у тарифи lifecell

Із хороших новин — українці отримають більше інтернет-трафіку для використання за кордоном без додаткової плати. На території країн-членів Європейського Союзу після 18 лютого 2026 року можна буде витратити до 13 ГБ із тарифом "Максі", до 18 ГБ — із тарифним планом "Мега".

Інші обсяги послуг залишаться незмінними. Зокрема стандартний пакет "Максі" включає 20 ГБ трафіку (плюс 20 ГБ за своєчасну оплату), 750 хвилин на розмови по Україні (плюс 750 хв), безліміт на дзвінки в мережі та необмежений трафік під час використання застосунків YouTube, Instagram, TikTok, Telegram тощо.

Тариф "Мега" має схоже наповнення, тільки включає 50 ГБ трафіку чи безліміт за своєчасну оплату, а також 1000 хвилин на розмови по Україні (плюс 1000 хв).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар успішно завершив угоду щодо купівлі 100% акцій Tabletki.ua — сервісу, де користувачі можуть шукати і бронювати лікарські засоби в аптеках по всіх Україні. Ціна досягла 160 млн доларів.

Також ми писали, що українці можуть втратити SIM-карту через аферистів. Vodafone попередив абонентів про нову шахрайську схему в Telegram і попросив не довіряти неверифікованим акаунтам.

lifecell зв'язок ціни послуги мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
