Абоненты lifecell будут больше платить за тарифы — что изменится 18 февраля

Абоненты lifecell будут больше платить за тарифы — что изменится 18 февраля

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 12:30
Тарифы lifecell подорожают на 50-100 грн — кто из абонентов будет платить больше
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Популярный мобильный оператор Украины предупредил абонентов о подорожании тарифов в ближайшее время. lifecell принял решение поднять стоимость пользования пакетами услуг "Макси" и "Мега", но только для новых клиентов.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Новые цены на тарифы lifecell

С 18 февраля 2026 года для тарифного плана "Макси" будут действовать такие цены (исключительно для новых подключений):

  • 270 грн/мес. вместо 190 грн — для номеров, перенесенных в сеть с помощью сервиса MNP;
  • 350 грн/мес. вместо 250 грн — для идентифицированных или персонифицированных номеров;
  • 400 грн/мес. вместо 300 грн — стандартная стоимость.

Что касается тарифа "Мега", то изменится только стандартная цена — 550 грн/мес. вместо 500 грн. Для идентифицированных/персонифицированных и перенесенных номеров стоимость составит 450 и 350 грн соответственно, как и раньше.

"Это обусловлено ростом расходов на поддержание стабильной работы сети, автономное энергопитание оборудования, его техническую поддержку и дальнейшее развитие инфраструктуры в условиях полномасштабной войны", — констатировали в lifecell.

Если абонент успеет подключить один из тарифов до 17 февраля включительно, он сможет оплачивать пакет услуг по нынешней цене.

Что входит в тарифы lifecell

Из хороших новостей — украинцы получат больше интернет-трафика для использования за рубежом без дополнительной платы. На территории стран-членов Европейского Союза после 18 февраля 2026 года можно будет потратить до 13 ГБ с тарифом "Макси", до 18 ГБ — с тарифным планом "Мега".

Другие объемы услуг останутся неизменными. В частности стандартный пакет "Макси" включает 20 ГБ трафика (плюс 20 ГБ за своевременную оплату), 750 минут на разговоры по Украине (плюс 750 мин), безлимит на звонки в сети и неограниченный трафик при использовании приложений YouTube, Instagram, TikTok, Telegram.

Тариф "Мега" имеет похожее наполнение, только включает 50 ГБ трафика или безлимит за своевременную оплату, а также 1000 минут на разговоры по Украине (плюс 1000 мин).

Что еще нужно знать украинцам

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
