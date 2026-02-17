Відео
Головна Економіка Київстар, Vodafone та lifecell — який тариф вигідно обрати для інтернету

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 12:14
Мобільні тарифи для інтернету — що вигідно обрати від Київстару, Vodafone та lifecell
Чоловік з телефоном у руках. Фото: Pexels

Чимало українців обирають мобільні тарифи, орієнтуючись на наповнення, а не ціну. Підлітки і молодь, на відміну від людей похилого віку, потребують доступу до інтернету — чим більше трафіку, тим краще. Оператори запропонували кілька вигідних пакетів послуг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифи підійдуть абонентам у пошуках мобільного трафіку.

Тариф від Київстару

Серед усіх доступних тарифних планів найбільш вигідним є "ВСЕ РАЗОМ Легкий". Він коштує 290 грн/міс., але тільки для абонентів, які перенесли номер до Київстару. Тоді замість 40 ГБ трафіку користувачі отримають безліміт плюс:

  • 15 ГБ у роумінгу;
  • безлім на дзвінки в мережі;
  • 300 хвилин на розмови по Україні та за кордон;
  • 300 SMS;
  • домашній інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с.

Окремо можна активувати дві Суперсили на вибір, якщо не вистачає стандартного наповнення. Наприклад, Київстар ТБ, SIM для другого телефона, додатковий номер, Helsi, SIM для планшета, 5 ГБ у роумінгу та WOG.

Тариф від Vodafone

Абонентам вигідно перенести мобільний номер у мережу за допомогою сервісу MNP та підключити пакет послуг Flexx GO за 280 грн/міс. Він включає безлімітний інтернет-трафік, 15 ГБ для використання у 27 країнах ЄС, необмежені дзвінки на номери Vodafone і 1000 хвилин для розмов по Україні.

Як тільки буде витрачено 50 ГБ, швидкість мобільного інтернету знизиться до 1,5 Мбіт/с. А після використання 30 ГБ загалом у застосунках/сервісах, швидкість буде обмежена до 1,5 Мбіт/с до моменту перепідключення пакета послуг на 4 тижні.

Тариф від lifecell

Серед доступних варіантів — тарифний план "Мега" за 270 грн для клієнтів, які перенесли номер у мережу. Стандартна ціна набагато вища, тому єдиний варіант для зниження вартості — скористатися сервісом MNP, якщо ви обслуговуєтеся іншим оператором зв'язку.

За такі гроші надається 25 ГБ трафіку чи безлімітний інтернет (10 ГБ можна використати в ЄС) за умови своєчасної оплати тарифу. Також включається 750 хвилин на розмови (плюс 750 хв), безліміт на lifecell та популярні мобільні застосунки.

Нагадаємо, lifecell запланував підняття цін на тарифні плани з 18 лютого 2026 року. Пакети послуг "Максі" та "Мега" подорожчають, деяким абонентам доведеться платити на 100 грн більше, ніж раніше.

Також ми писали, як українцям заощадити до 15% на мобільних тарифах. Клієнти lifecell можуть скористатися сервісом "Тарифна підписка" і заплатити за 6 чи 12 місяців обслуговування наперед.

Київстар Vodafone lifecell мобільний інтернет мобільні оператори
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
