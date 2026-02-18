Київстар оновить популярні послуги з 1 березня — кому з абонентів приготуватися

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування з 1 березня 2026 року. Київстар запланував оновити деякі додаткові послуги і пакети, про що клієнти будуть проінформовані в SMS.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт компанії.

Оновлення послуг Київстару

Оператор не уточнив, які саме зміни будуть внесені, однак перелічив послуги і пакети з майбутнім оновленням умов обслуговування. З 1 березня 2026 року користувачі цих сервісів стикнуться з модифікаціями:

D-Jingle;

SIM для планшета;

SIM для другого телефона;

Додатковий номер;

Прямий номер;

Гігабіт;

Статична IP адреса;

SIM для роутера;

300 хвилин на інші мережі та за кордон;

300 хвилин по Україні;

100 хвилин на інші мережі по Україні та за кордон;

50 хвилин на інші мережі по Україні;

5 ГБ;

15 ГБ;

VideoGO;

Соцмережі та месенджери;

50 хвилин за кордон;

Конвергентний — послуги Віртуальна мобільна АТС.

Мобільний оператор повідомив, що деякі зі вказаних послуг абоненти зможуть обрати як Суперсилу без доплат у межах підключеного тарифного плану. Натомість платні пакети будуть надаватися на раніше встановлених умовах.

"Якщо ви користуєтеся цими пакетами чи послугами, ми надішлемо вам SMS щонайменше за 7 днів до оновлення. Бізнес-клієнти отримають індивідуальні повідомлення щодо оновлених умов", —уточнили в Київстарі.

Також варто знати, що клієнти мають право розірвати договір про обслуговування в разі незгоди зі змінами. Жодних штрафних санкцій чи інших каральних заходів застосовано не буде, оскільки процедура передбачена чинним законодавством України.

Тарифи Київстару можуть подорожчати

Раніше ми розповідали, що мобільний оператор планує підвищити вартість тарифів з 1 березня. Ціни можуть вирости на 50-90 грн, але тільки для архівних пакетів (вони вже недоступні для нових підключень). Попередньо, платити більше доведеться за такі тарифні плани Київстару:

"Смачний";

"Без меж lite";

"ТВІЙ Улюблений";

"LOVE UA Базовий";

"Безлім Соцмережі";

"Київстар Комфорт 2018";

"LOVE UA Свобода / Свобода 2022".

Водночас нові ціни призведуть до збільшення кількості гігабайтів, які можна використати в роумінгу в межах сервісу Roam Like At Home. Це допоможе українцям довше залишатися на зв’язку за кордоном. Про зміни компанія буде окремо повідомляти абонентів через сповіщення SMS.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть платити за тариф із домашнім інтернетом, мобільним зв’язком і телебаченням усього 200 грн протягом трьох місяців обслуговування. Це акційна ціна в лінійці "ВСЕ РАЗОМ".

Також ми писали, що Київстар купив 100% акцій Tabletki.ua за 160 млн доларів. Онлайн платформа дозволяє шукати, порівнювати і бронювати лікарські засоби в українських аптеках. Цифровий портфель Київстару поповнився.