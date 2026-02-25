Київстар закриє тариф для клієнтів передплати — що втратять абоненти у березні

Київстар планує закрити тариф для корпоративних клієнтів. Фото: Google Maps

Відомий оператор мобільного зв'язку попередив користувачів про закриття тарифу передплати. Абонентам Київстару варто приготуватися до змін — нові підключення пакету послуг стануть недоступними з 2 березня 2026 року, однак замість одного тарифного плану з’являться три нових.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Який тариф Київстару закриють

Компанія ухвалила рішення про закриття для нових підключень тарифного плану передплати "Пришвидшуйтесь". Це пакет послуг для корпоративних клієнтів, які потребують доступу до інтернету навіть в умовах відключення електроенергії.

"Якщо ви користуєтеся тарифом "Пришвидшуйтесь", його умови для вас не зміняться. Нові клієнти не зможуть підключити цей тариф із 2 березня 2026 року", — уточнили в Київстарі.

Цей пакет коштує 350 грн/міс. і включає інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с із можливістю збільшення до 1 ГБ/с. Плюс абонентам надається Суперсила "Статична ІР-адреса", що захищає вихід у мережу та дозволяє віддалено користуватися корпоративними файлами чи налаштовувати VPN.

Серед позитивних новин від Київстару — з 2 березня клієнти зможуть обрати серед трьох нових тарифів передплати, які включатимуть ще більше корисних послуг для бізнесу.

Інтернет для бізнесу від Київстару

Мобільний оператор пропонує українцям кілька пакетів на вибір. Мешканці багатоквартирних будинків можуть підключити тариф:

"Почніть" за 100 грн/міс. — швидкість до 50 Мбіт/с;

"Масштабуйтесь" за 295 грн/міс. — швидкість до 100 Мбіт/с;

"Пришвидшуйтесь" за 350 грн/міс. — швидкість до 100 Мбіт/с або 1 ГБ.

Для окремих будівель і бізнес-центрів передбачається підключення оптоволоконної лінії, яка забезпечує гарантовану швидкість інтернету. Вартість починається від 600 грн/міс. і доходить до 7 000 грн/міс. Новим абонентам пропонують знижку 40% або 50% на перший рік обслуговування (діє тільки для двох тарифних планів).

Різниця між контрактними і передплатними пакетами — в договорі, який потрібно підписати для одержання послуг. Контракт замовляють юридичні особи та ФОП, що платять коштами з рахунку своєї компанії. А клієнти переплати можуть укласти спрощений договір із реєстрацією на фізичну особу.

Що ще варто знати українцям

