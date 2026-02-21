Відео
Головна Економіка Київстар оновить тарифи з 1 березня — що безплатно отримають абоненти

Київстар оновить тарифи з 1 березня — що безплатно отримають абоненти

Дата публікації: 21 лютого 2026 19:15
Київстар дасть абонентам більше послуг — що зміниться у тарифах з 1 березня
Київстар надасть абонентам більше можливостей для розмов. Фото: Google Maps

Українців попередили про зміни в умовах мобільного обслуговування. Абоненти Київстару отримають додаткові можливості для спілкування за кордоном. Нове наповнення тарифних планів буде доступне з 1 березня 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт компанії.

Зміни в тарифах Київстару

Мобільний оператор планує оновити перелік країн, на які діють хвилини для міжнародних дзвінків, у багатьох тарифах. По-перше, українці зможуть телефонувати на номери 19 держав світу при використанні таких пакетів послуг:

  • LOVE UA База 2024;
  • LOVE UA Свобода 2024;
  • LOVE UA База Контракт;
  • LOVE UA Свобода Контракт.

До 1 березня абонентам доступні лише обсяги хвилин на українські мережі, а з настанням весни з’явиться наповнення для дзвінків в Австрію, Бельгію, Данію, Індію, Іспанію, Італію, Ірландію, Канаду, Молдову, Німеччину, Польщу, Португалію, Румунію, Словаччину, США, Францію, Чехію, Норвегію та Швецію.

По-друге, поповниться перелік міжнародних напрямів для LOVE UA Світло Контракт 2024, LOVE UA Пісня. Контракт, LOVE UA Сила. Контракт 2024, LOVE UA Світло. Контракт 2023, LOVE UA Рух. Контракт, ВАШ Регіон і ВАШ Оптимум — список буде містити ще Ірландію, Словаччину та Португалію.

"А для LOVE UA Світло Контракт, LOVE UA Сила Контракт, LOVE UA Безлім Контракт — до переліку додаються Австрія, Данія, Ірландія, Португалія, Словаччина та Франція", — уточнили в Київстарі.

Якщо абоненти вказаних тарифних планів користуються опцією "Світ чекає", то 28 лютого 2026 року вона відключиться автоматично, оскільки умови обслуговування будуть оновлені з 1 березня.

Що подорожчає в Київстарі

Раніше ми розповідали, що мобільний оператор запланував змінити вартість користування послугою "SIM для пристроїв". З 1 березня денна ціна обслуговування перебуватиме на рівні 2 грн замість 1 грн. Водночас збільшиться наповнення тарифу:

  • трафік — 50 МБ/день замість 30 МБ;
  • повідомлення — 50 SMS/день замість 30 SMS;
  • хвилини на розмови в мережі Київстару — 50 хв/день замість 30 хв.

Так само виростуть обсяги SMS/мегабайтів/хвилин для використання в роумінгу. Якщо українці не погоджуються з новими умовами, вони можуть розірвати договір з Київстаром без застосування штрафних санкцій. Про всі зміни клієнти будуть повідомлені щонайменше за 7 днів до оновлення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть обрати вигідний тариф для мобільного інтернету. Київстар, Vodafone та lifecell запропонували абонентам пакети послуг з безлімітним трафіком, але тільки після перенесення номера.

Також ми писали, які знижки на тарифні плани можуть отримати абоненти Київстару і Vodafone. Мобільні оператори знизили ціни чи взагалі скасували плату за послуги на певний час, аби привабити клієнтів.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
