Абоненты Киевстара получат больше услуг — что изменится в тарифах с 1 марта

Киевстар предоставит абонентам больше возможностей для разговоров. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил об изменениях в условиях обслуживания. Абоненты Киевстара получат дополнительные возможности для общения за границей. Новое наполнение тарифных планов будет доступно с 1 марта 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт компании.

Реклама

Читайте также:

Изменения в тарифах Киевстара

Мобильный оператор планирует обновить перечень стран, на которые действуют минуты для международных звонков, во многих тарифах. Во-первых, украинцы смогут звонить на номера 19 государств мира при использовании таких пакетов услуг:

LOVE UA База 2024;

LOVE UA Свобода 2024;

LOVE UA База Контракт;

LOVE UA Свобода Контракт.

До 1 марта абонентам доступны только объемы минут на украинские сети, а с наступлением весны появится наполнение для звонков в Австрию, Бельгию, Данию, Индию, Испанию, Италию, Ирландию, Канаду, Молдову, Германию, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, США, Францию, Чехию, Норвегию и Швецию.

Во-вторых, пополнится перечень международных направлений для LOVE UA Свет Контракт 2024, LOVE UA Песня. Контракт, LOVE UA Сила. Контракт 2024, LOVE UA Свет. Контракт 2023, LOVE UA Движение. Контракт, ВАШ Регион и ВАШ Оптимум — список будет включать еще Ирландию, Словакию и Португалию.

"А для LOVE UA Свет Контракт, LOVE UA Сила Контракт, LOVE UA Безлим Контракт — в перечень добавляются Австрия, Дания, Ирландия, Португалия, Словакия и Франция", — уточнили в Киевстаре.

Если абоненты указанных тарифных планов пользуются опцией "Мир ждет", то 28 февраля 2026 года она отключится автоматически, поскольку условия обслуживания будут обновлены с 1 марта.

Что подорожает в Киевстаре

Ранее мы рассказывали, что мобильный оператор запланировал изменить стоимость пользования услугой "SIM для устройств". С 1 марта дневная цена обслуживания будет находиться на уровне 2 грн вместо 1 грн. В то же время увеличится наполнение тарифа:

трафик — 50 МБ/день вместо 30 МБ;

сообщения — 50 SMS/день вместо 30 SMS;

минуты на разговоры в сети Киевстара — 50 мин/день вместо 30 мин.

Так же вырастут объемы SMS/мегабайтов/минут для использования в роуминге. Если украинцы не согласны с новыми условиями, они могут расторгнуть договор с Киевстаром без применения штрафных санкций. Обо всех изменениях клиенты будут уведомлены минимум за 7 дней до обновления.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выбрать выгодный тариф для мобильного интернета. Киевстар, Vodafone и lifecell предложили абонентам пакеты услуг с безлимитным трафиком, но только после переноса номера.

Также мы писали, какие скидки на тарифные планы могут получить абоненты Киевстара и Vodafone. Мобильные операторы снизили цены или вообще отменили плату за услуги на определенное время, чтобы привлечь клиентов.