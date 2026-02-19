Услуга Киевстара подорожает вдвое — что изменится для абонентов с 1 марта

Девушка использует мобильный телефон. Фото: Unsplash

Украинский мобильный оператор приготовил нововведения для пользователей. Абонентов Киевстара предупредили о пересмотре условий тарифа "SIM для устройств", который оставался неизменным на протяжении 11 лет. Но теперь компания хочет увеличить стоимость услуги совместно с ростом объемов наполнения.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Как изменится SIM для устройств

Обновление заработает с 1 марта 2026 года. Мобильный оператор увеличил дневную цену, а также количество мегабайтов/SMS/минут для использования по Украине и в роуминге. Предусматриваются такие условия обслуживания тарифа:

стоимость — 2 грн/день вместо 1 грн;

трафик — 50 МБ/день вместо 30 МБ;

сообщения — 50 SMS/день вместо 30 SMS;

минуты на разговоры в сети Киевстара — 50 мин/день вместо 30 мин;

услуги "Государство в смартфоне" и "Знание без границ" — без тарификации.

В роуминге абоненты смогут тратить до 50 МБ (совместное наполнение с объемом в Украине), до 50 SMS и до 50 минут на все входящие звонки. Стоимость исходящих звонков на все сети и номера страны пребывания будет составлять 1 грн/мин.

Также предоставляется пакет SMS за границу — 10 штук за 10 грн (до конца суток). Если денег недостаточно или количество иссякнет, придется платить 5 грн за одно сообщение.

"Для абонентов контракта стоимость передачи данных по технологии CSD и факсимильных сообщений после окончания нетарифицированного объема составит 1 грн/мин — было 0,50 грн/мин", — уточнили в компании.

Абоненты мобильного оператора получат оповещение об изменениях минимум за 7 дней до запланированного обновления. Если клиент не согласен, он может расторгнуть договор обслуживания в одностороннем порядке без применения штрафных санкций.

Зачем пользоваться SIM для устройств

Эта услуга нужна для дистанционного управления умными гаджетами непосредственно со своего смартфона. SIM-карту можно поставить в сигнализацию, кондиционер, GPS-трекер и т.д. и на расстоянии следить за работой устройств.

Например, получать уведомления об активации сигнализации, протечке воды, утечке газа или возникновении пожара. Можно отслеживать местонахождение автомобиля, контролировать температуру в салоне, блокировать двигатель, включать/выключать кондиционер или отопление.

Дополнительно разрешается использовать SIM-карту для телефонных разговоров и мобильного трафика, поскольку ежедневно начисляется ограниченный объем мегабайтов/SMS/минут. Неиспользованное наполнение автоматически аннулируется в полночь.

