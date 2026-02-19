Відео
Абонентів Київстару попередили про зміни — що буде з вартістю послуги

Дата публікації: 19 лютого 2026 11:10
Послуга Київстару подорожчає вдвічі — до яких змін готуватися з 1 березня
Дівчина використовує мобільний телефон. Фото: Unsplash

Популярний мобільний оператор приготував нововведення для українців. Абонентів Київстару попередили про перегляд умов тарифу "SIM для пристроїв", який залишався незмінним протягом 11 років. Однак через інтенсивність використання компанія запланувала збільшення вартості послуги спільно зі зростанням обсягів наповнення.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Як зміниться SIM для пристроїв

Оновлення запрацює з 1 березня 2026 року. Мобільний оператор збільшив денну ціну, а також кількість мегабайтів/SMS/хвилин для використання по Україні та в роумінгу. Передбачаються такі умови обслуговування тарифу:

  • вартість — 2 грн/день замість 1 грн;
  • трафік — 50 МБ/день замість 30 МБ;
  • повідомлення — 50 SMS/день замість 30 SMS;
  • хвилини на розмови в мережі Київстару — 50 хв/день замість 30 хв;
  • послуги "Держава у смартфоні" та "Знання без меж" — без тарифікації.

В роумінгу абоненти зможуть витрачати до 50 МБ (спільне наповнення з обсягом в Україні), до 50 SMS і до 50 хвилин на всі вхідні дзвінки. Вартість вихідних дзвінків на всі мережі та номери країни перебування становитиме 1 грн/хв.

Також надається пакет SMS за кордон — 10 штук за 10 грн (до кінця доби). Якщо коштів недостатньо або кількість вичерпається, доведеться платити 5 грн за одне повідомлення.

"Для абонентів контракту вартість передачі даних за технологією CSD та факсимільних повідомлень після закінчення нетарифікованого обсягу становитиме 1 грн/хв — було 0,50 грн/хв", — уточнили в компанії.

Абоненти мобільного оператора отримають сповіщення про зміни щонайменше за 7 днів до запланованого оновлення. Якщо клієнт не погоджується, він може розірвати договір обслуговування в односторонньому порядку без застосування штрафних санкцій.

Навіщо користуватися SIM для пристроїв

Ця послуга потрібна для дистанційного керування розумними гаджетами безпосередньо зі свого смартфона. SIM-карту можна поставити в сигналізацію, кондиціонер, GPS-трекер тощо і на відстані слідкувати за роботою пристроїв.

Наприклад, отримувати сповіщення про активацію сигналізації, протікання води, витік газу чи виникнення пожежі. Можна відслідковувати місцезнаходження автомобіля, контролювати температуру в салоні, блокувати двигун, вмикати/вимикати кондиціонер чи опалення.

Додатково дозволяється використовувати SIM-карту для телефонних розмов і мобільного трафіку, оскільки щодня нараховується обмежений обсяг мегабайтів/SMS/хвилин. Невикористане наповнення автоматично анулюється опівночі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть обрати вигідний тарифний план для мобільного інтернету. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують абонентам пакети послуг із безлімітним трафіком після перенесення номера.

Також ми писали про тарифи Київстару та Vodafone, які доступні українцям зі значною фінансовою вигодою. Мобільні оператори встановили знижки чи повністю прибрали плату за послуги на кілька місяців.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
