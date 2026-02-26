Услуги Киевстара за 1 гривну — что доступно абонентам почти бесплатно

Абоненты Киевстара могут подключить услуги за 1 грн. Фото: Pexels

Популярный мобильный оператор готовится к запуску акционного предложения под названием "Турбоподдержка". Оно будет доступно с 27 февраля 2026 года для клиентов контракта/предоплаты и корпоративных абонентов Киевстара. Украинцы смогут заказать две полезные услуги всего за 1 грн.

Что получат абоненты Киевстара за 1 грн

Акция "Турбоподдержка" от оператора мобильной связи предусматривает снижение стоимости двух популярных услуг до 1 грн. С их помощью пользователи интернета на смартфоне могут восстановить скорость трафика. Речь идет об услугах:

Турбо — 100 грн;

Турбо XL — 150 грн.

"Акцией могут воспользоваться абоненты подписки, контракта и бизнес-клиенты, которые пользуются тарифами с безлимитным интернетом или подключили Добавь Безлим", — пояснили в Киевстаре.

Условия будут действительны до 30 апреля 2026 года включительно.

Зачем восстанавливать скорость интернета

Не все украинцы знают, однако мобильные операторы ограничивают скорость в тарифах с безлимитным интернетом до 0,8 Мбит/с после использования определенного объема гигабайтов. Зато сам трафик не уменьшается. Такие условия обслуживания могут вызывать неудобства, особенно при раздаче интернета на другие устройства.

Для восстановления скорости до следующей оплаты тарифного плана существуют услуги Турбо/Турбо XL. Механизм их работы одинаковый, но они доступны для подключения в разных пакетах:

Турбо — в тарифах с меньшим лимитом трафика без ограничения (40, 50 или 60 ГБ);

Турбо XL — в тарифах с большим лимитом (например, 80 или 100 ГБ).

Чтобы проверить объем использованных гигабайтов, абонентам нужно воспользоваться функционалом приложения "Мой Киевстар" (информация отображается на главном экране в блоке "Остатки") или набрать код *188#. А для мониторинга гигабайтов без ограничения скорости в рамках услуги надо набрать на смартфоне *289*3#.

Что еще нужно знать украинцам

