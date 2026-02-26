Послуги Київстару за 1 гривню — що можуть підключити абоненти майже безплатно

Абоненти Київстару можуть підключити послуги за 1 грн. Фото: Pexels

Відомий мобільний оператор має намір запустити акційну пропозицію "Турбопідтримка". Вона буде доступна з 27 лютого 2026 року для клієнтів контракту/передплати і корпоративних абонентів Київстару. Українці зможуть замовити дві корисні послуги всього за 1 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Що отримають абоненти Київстару за 1 грн

Акція "Турбопідтримка" від оператора мобільного зв'язку передбачає зниження вартості двох популярних послуг до 1 грн. З їх допомогою користувачі інтернету на смартфоні можуть відновити швидкість трафіку. Йдеться про послуги:

Турбо — 100 грн;

Турбо XL — 150 грн.

"Акцією можуть скористатися абоненти передплати, контракту та бізнес-клієнти, які користуються тарифами з безлімітним інтернетом або підключили Додай Безлім", — пояснили в Київстарі.

Умови будуть дійсні до 30 квітня 2026 року включно.

Навіщо відновлювати швидкість інтернету

Не всі українці знають, однак мобільні оператори обмежують швидкість у тарифах із безлімітним інтернетом до 0,8 Мбіт/с після використання певного обсягу гігабайтів. Натомість сам трафік не зменшується. Такі умови обслуговування можуть спричиняти незручності, особливо при роздачі інтернету на інші пристрої.

Для відновлення швидкості до наступної оплати тарифного плану існують послуги Турбо/Турбо XL. Механізм їх роботи однаковий, але вони доступні для підключення в різних пакетах:

Турбо — у тарифах із меншим лімітом трафіку без обмеження (40, 50 чи 60 ГБ);

Турбо XL — у тарифах із більшим лімітом (наприклад, 80 або 100 ГБ).

Щоб перевірити обсяг використаних гігабайтів, абонентам потрібно скористатися функціоналом застосунку "Мій Київстар" (інформація відображається на головному екрані у блоці "Залишки") або набрати код *188#. А для моніторингу гігабайтів без обмеження швидкості в межах послуги треба набрати на смартфоні *289*3#.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар планує оновити кілька мобільних тарифів, додавши хвилини для міжнародних дзвінків. Більше послуг отримають користувачі лінійки LOVE UA — телефонні дзвінки в 19 країн світу.

Також ми писали, що Київстар переглянув умови тарифного плану "SIM для пристроїв", який залишався незмінним протягом 11 років. З 1 березня наповнення виросте, як і вартість обслуговування.