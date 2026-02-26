Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Київстар знизив вартість популярних послуг до 1 грн — що варто підключити

Київстар знизив вартість популярних послуг до 1 грн — що варто підключити

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 19:10
Послуги Київстару за 1 гривню — що можуть підключити абоненти майже безплатно
Абоненти Київстару можуть підключити послуги за 1 грн. Фото: Pexels

Відомий мобільний оператор має намір запустити акційну пропозицію "Турбопідтримка". Вона буде доступна з 27 лютого 2026 року для клієнтів контракту/передплати і корпоративних абонентів Київстару. Українці зможуть замовити дві корисні послуги всього за 1 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Реклама
Читайте також:

Що отримають абоненти Київстару за 1 грн

Акція "Турбопідтримка" від оператора мобільного зв'язку передбачає зниження вартості двох популярних послуг до 1 грн. З їх допомогою користувачі інтернету на смартфоні можуть відновити швидкість трафіку. Йдеться про послуги:

  • Турбо — 100 грн;
  • Турбо XL — 150 грн.

"Акцією можуть скористатися абоненти передплати, контракту та бізнес-клієнти, які користуються тарифами з безлімітним інтернетом або підключили Додай Безлім", — пояснили в Київстарі.

Умови будуть дійсні до 30 квітня 2026 року включно.

Навіщо відновлювати швидкість інтернету

Не всі українці знають, однак мобільні оператори обмежують швидкість у тарифах із безлімітним інтернетом до 0,8 Мбіт/с після використання певного обсягу гігабайтів. Натомість сам трафік не зменшується. Такі умови обслуговування можуть спричиняти незручності, особливо при роздачі інтернету на інші пристрої.

Для відновлення швидкості до наступної оплати тарифного плану існують послуги Турбо/Турбо XL. Механізм їх роботи однаковий, але вони доступні для підключення в різних пакетах:

  • Турбо — у тарифах із меншим лімітом трафіку без обмеження (40, 50 чи 60 ГБ);
  • Турбо XL — у тарифах із більшим лімітом (наприклад, 80 або 100 ГБ).

Щоб перевірити обсяг використаних гігабайтів, абонентам потрібно скористатися функціоналом застосунку "Мій Київстар" (інформація відображається на головному екрані у блоці "Залишки") або набрати код *188#. А для моніторингу гігабайтів без обмеження швидкості в межах послуги треба набрати на смартфоні *289*3#.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар планує оновити кілька мобільних тарифів, додавши хвилини для міжнародних дзвінків. Більше послуг отримають користувачі лінійки LOVE UA — телефонні дзвінки в 19 країн світу.

Також ми писали, що Київстар переглянув умови тарифного плану "SIM для пристроїв", який залишався незмінним протягом 11 років. З 1 березня наповнення виросте, як і вартість обслуговування.

Київстар зв'язок ціни мобільний інтернет послуги
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації