Красиві номери Київстару подорожчають — яку ціну чекати абонентам з 1 березня

Абоненти Київстару можуть купити красивий номер зі знижкою. Фото: Google Maps

Акція "Гарний номер — гарна знижка" від популярного мобільного оператора України буде продовжена ще на місяць. Абоненти Київстару зможуть платити менше за красиву комбінацію цифр, однак витрати будуть більшими порівняно з січнем і лютим 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує красивий номер

Одна з послуг Київстару — купівля мобільного номера за обраними параметрами. Клієнти можуть самостійно налаштувати конструктор і зупинити вибір на комбінації, що найбільше сподобалася. Завдяки акції "Гарний номер — гарна знижка" найдешевші варіанти за 600 грн коштують ще менше.

"Ми продовжуємо термін дії акції для абонентів передплати і контракту до 31 березня 2026 року. З 1 березня клієнти можуть придбати Ідеальний мобільний номер за новою акційною ціною — 450 гривень замість 600", — йдеться в повідомленні компанії.

Однак цікавий нюанс: ще в січні українці могли заплатити 350 грн у межах цієї пропозиції, а в лютому — 400 грн. Тобто за два місяці Київстар двічі підняв вартість мобільного номера, зменшивши доступну знижку.

Як купити красивий номер Київстару

Абонентам дають на вибір чотири категорії, що відрізняються комбінаціями цифр і ціною:

прості номери за 600 або 1000 грн — містять вказані цифри без додаткових умов;

срібні номери за 800 або 1 500 грн — цифри повторюються або розміщуються дзеркально;

золоті номери за 2 000 або 3 000 грн — три цифри, що повторюються або розташовуються у порядку зростання/спадання;

платинові номери за 3 000 або 4 000 грн — містять чотири однакові цифри підряд.

Київстар пропонує абонентам красиві мобільні номери. Фото: скриншот

Щоб замовити послугу, треба відвідати офіційний сайт мобільного оператора, вибрати категорію і клікнути на комбінацію, що припала до душі. Наступні кроки — підключити тарифний план, оплатити і зачекати доставку фізичної SIM-карти зручним способом. При виборі eSIM чекати не потрібно — можна одразу відсканувати QR-код і користуватися покупкою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть скористатися послугами Турбо і Турбо XL всього за 1 грн у межах акційної пропозиції "Турбопідтримка". Стандартна вартість доходить до 100 і 150 грн відповідно.

Також ми писали, що Київстар планує оновити деякі архівні тарифи з 1 березня 2026 року. Абоненти популярної лінійки LOVE UA зможуть користуватися хвилинами для міжнародних дзвінків.