Тарифи Vodafone подорожчають на 70 грн — які ціни чекають абонентів з 5 березня

Тарифи Vodafone подорожчають для абонентів з 5 березня. Фото: Новини.LIVE

Відомий оператор мобільного зв’язку планує підвищити вартість популярних тарифів на 45-70 грн. Vodafone попередив абонентів про нову плату за послуги, яка активується 5 березня 2026 року. Водночас передбачається збільшення наповнення тарифних планів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про нові ціни, посилаючись на офіційний сайт Vodafone.

Які тарифи Vodafone подорожчають

Нововведення торкнеться лише архівних тарифів передплати, тобто пакетів послуг, уже закритих для нових підключень. З 5 березня 2026 року для деяких абонентів мобільного оператора змінять умови обслуговування, зокрема ціни на тарифні плани перебуватимуть на такому рівні:

Joice — 330 грн/міс. замість 260 грн;

Joice Start 2023 — 330 грн/міс. замість 260 грн;

SuperNet Start+ — 330 грн/міс. замість 260 грн;

Joice Start — 340 грн/міс. замість 270 грн;

Joice Start Special — 340 грн/міс. замість 270 грн;

Turbo — 340 грн/міс. замість 270 грн;

Joice PRO — 400 грн/міс. замість 330 грн;

Joice PRO 2023 — 390 грн/міс. замість 320 грн;

SuperNet Pro — 400 грн/міс. замість 340 грн;

Joice MAX 2023 — 450 грн/міс. замість 390 грн;

Joice MAX — 520 грн/міс. замість 450 грн;

SuperNet Unlim — 520 грн/міс. замість 470 грн;

Light+ — 230 грн/міс. замість 185 грн;

SuperNet Turbo 4G — 320 грн/міс. замість 250 грн;

SuperNet Turbo 2019 — 320 грн/міс. замість 250 грн.

Підвищення цін потягне за собою оновлення обсягів послуг. Абоненти отримають більше гігабайтів мобільного інтернету, хвилин на розмови по Україні та хвилин для дзвінків у роумінгу. Про потенційні зміни Vodafone обіцяв попередити в повідомленні.

Також зауважимо, що для клієнтів із підключеним сервісом "Рік без абонплат" збережуть стару вартість тарифних планів до закінчення терміну його дії. Перевірити інформацію можна за кодом *365*1#.

Який найдешевший тариф Vodafone

Хто не погоджується з новими умовами обслуговування, може підключити інший пакет послуг. Одним із актуальних бюджетних тарифів мобільного оператора є Flexx GO за 350 грн/міс. Якщо не враховувати знижки для нових абонентів і тимчасові акційні пропозиції, це дійсно найдешевший контрактний пакет.

За свою ціну він включає безлімітний трафік під час використання 45 застосунків (Instagram, TikTok, Telegram тощо), 25 ГБ для доступу в інтернет (з них 15 ГБ діють у 27 країнах Євросоюзу), 500 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу, безлім у мережі, 50 SMS.

Якщо людина купить новий номер Vodafone, активується акція "ХОТ": протягом перших 6 місяців користування будуть доступні додаткові 500 хвилин на дзвінки по Україні та в ЄС плюс 25 ГБ мобільного трафіку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть підключити акцію "Турбопідтримка" і заплатити за відновлення швидкості мобільного інтернету всього 1 грн замість 100 або 150 грн із послугами Турбо/Турбо XL.

Також ми писали, що Київстар продовжив дію акційної пропозиції "Гарний номер — гарна знижка" на березень 2026 року, проте збільшив вартість простих номерів до 450 грн замість 400 грн у лютому.