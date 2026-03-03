Відео
Головна Економіка Vodafone підвищить вартість популярних тарифів — нові ціни з 5 березня

Vodafone підвищить вартість популярних тарифів — нові ціни з 5 березня

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 12:40
Тарифи Vodafone подорожчають на 70 грн — які ціни чекають абонентів з 5 березня
Тарифи Vodafone подорожчають для абонентів з 5 березня. Фото: Новини.LIVE

Відомий оператор мобільного зв’язку планує підвищити вартість популярних тарифів на 45-70 грн. Vodafone попередив абонентів про нову плату за послуги, яка активується 5 березня 2026 року. Водночас передбачається збільшення наповнення тарифних планів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про нові ціни, посилаючись на офіційний сайт Vodafone.

Читайте також:

Які тарифи Vodafone подорожчають

Нововведення торкнеться лише архівних тарифів передплати, тобто пакетів послуг, уже закритих для нових підключень. З 5 березня 2026 року для деяких абонентів мобільного оператора змінять умови обслуговування, зокрема ціни на тарифні плани перебуватимуть на такому рівні:

  • Joice — 330 грн/міс. замість 260 грн;
  • Joice Start 2023 — 330 грн/міс. замість 260 грн;
  • SuperNet Start+ — 330 грн/міс. замість 260 грн;
  • Joice Start — 340 грн/міс. замість 270 грн;
  • Joice Start Special — 340 грн/міс. замість 270 грн;
  • Turbo — 340 грн/міс. замість 270 грн;
  • Joice PRO — 400 грн/міс. замість 330 грн;
  • Joice PRO 2023 — 390 грн/міс. замість 320 грн;
  • SuperNet Pro — 400 грн/міс. замість 340 грн;
  • Joice MAX 2023 — 450 грн/міс. замість 390 грн;
  • Joice MAX — 520 грн/міс. замість 450 грн;
  • SuperNet Unlim — 520 грн/міс. замість 470 грн;
  • Light+ — 230 грн/міс. замість 185 грн;
  • SuperNet Turbo 4G — 320 грн/міс. замість 250 грн;
  • SuperNet Turbo 2019 — 320 грн/міс. замість 250 грн.

Підвищення цін потягне за собою оновлення обсягів послуг. Абоненти отримають більше гігабайтів мобільного інтернету, хвилин на розмови по Україні та хвилин для дзвінків у роумінгу. Про потенційні зміни Vodafone обіцяв попередити в повідомленні.

Також зауважимо, що для клієнтів із підключеним сервісом "Рік без абонплат" збережуть стару вартість тарифних планів до закінчення терміну його дії. Перевірити інформацію можна за кодом *365*1#.

Який найдешевший тариф Vodafone

Хто не погоджується з новими умовами обслуговування, може підключити інший пакет послуг. Одним із актуальних бюджетних тарифів мобільного оператора є Flexx GO за 350 грн/міс. Якщо не враховувати знижки для нових абонентів і тимчасові акційні пропозиції, це дійсно найдешевший контрактний пакет.

За свою ціну він включає безлімітний трафік під час використання 45 застосунків (Instagram, TikTok, Telegram тощо), 25 ГБ для доступу в інтернет (з них 15 ГБ діють у 27 країнах Євросоюзу), 500 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу, безлім у мережі, 50 SMS.

Якщо людина купить новий номер Vodafone, активується акція "ХОТ": протягом перших 6 місяців користування будуть доступні додаткові 500 хвилин на дзвінки по Україні та в ЄС плюс 25 ГБ мобільного трафіку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть підключити акцію "Турбопідтримка" і заплатити за відновлення швидкості мобільного інтернету всього 1 грн замість 100 або 150 грн із послугами Турбо/Турбо XL.

Також ми писали, що Київстар продовжив дію акційної пропозиції "Гарний номер — гарна знижка" на березень 2026 року, проте збільшив вартість простих номерів до 450 грн замість 400 грн у лютому.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
