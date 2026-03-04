Эти тарифы Киевстара останутся в прошлом — что нужно успеть до 10 марта

Киевстар хочет закрыть бизнес-тарифы с 10 марта. Фото: Новини.LIVE

Известный мобильный оператор Украины предупредил о закрытии многих тарифных планов. Абоненты Киевстара останутся без возможности подключения пакетов услуг из линеек "Бизнес UA" и "ВСЕ ВМЕСТЕ". В то же время компания запустила несколько новых предложений и планирует добавить еще больше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Какие тарифы Киевстара закроют

Оператор мобильной связи закроет возможность подключения тарифов для новых абонентов. Украинцы не смогут перейти на эти пакеты услуг с 10 марта 2026 года:

Бизнес UA. Лайт;

Бизнес UA. Оптимум;

Бизнес UA. Максимум;

Бизнес UA. Онлайн;

ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Бизнес;

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Бизнес.

"Мы представим новую линейку тарифов, созданную с учетом ежедневных вызовов современного бизнеса — быстрых изменений, цифровой трансформации и потребности быть онлайн 24/7", — констатировали в Киевстаре.

Подробнее узнать о стоимости новых тарифных планов для корпоративных абонентов и условиях обслуживания можно будет после 10 марта.

Какие тарифы появились в Киевстаре

Ранее мы рассказывали, что компания закроет тариф "Ускоряйтесь" в начале марта 2026 года. Вместо него бизнес-клиенты уже могут подключить альтернативные предложения. Они подходят людям, нуждающимся в доступе к интернету в коммерческих помещениях в многоквартирных домах.

Среди новых пакетов услуг такие:

Бизнес Базовый за 200 грн/мес.;

Бизнес Оптимальный за 350 грн/мес.;

Бизнес Комфортный за 450 грн/мес.

Плюс действует скидка на первые три или шесть месяцев обслуживания с акцией "Легкий старт". Тариф "Бизнес Базовый" включает скорость интернета до 100 Мбит/с и Киевстар ТВ, "Бизнес Оптимальный" — до 300 Мбит/с, "Бизнес Комфортный" — до 1 Гбит/с.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара должны платить за простой красивый номер 450 грн с 1 марта 2026 года. Оператор продлил акцию "Красивый номер — хорошая скидка", но увеличил цену (+50 грн).

Также мы писали, что украинцы могут восстановить скорость безлимитного мобильного интернета, воспользовавшись услугой "Турбо" от Киевстара. До 30 апреля 2026 года стоимость равна 1 грн вместо 100 грн.