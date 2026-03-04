Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Абоненти Київстару залишаться без популярних тарифів — до чого готуватися

Абоненти Київстару залишаться без популярних тарифів — до чого готуватися

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 11:10
Ці тарифи Київстару будуть недоступними — що варто встигнути до 10 березня
Київстар хоче закрити бізнес-тарифи з 10 березня. Фото: Новини.LIVE

Чимало тарифних планів від відомого українського оператора зв'язку будуть закриті для нових активацій найближчим часом. Абоненти Київстару залишаться без можливості підключення пакетів послуг із лінійок "Бізнес UA" та "ВСЕ РАЗОМ". Водночас компанія вже запустила кілька нових пропозицій і планує додати ще більше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Реклама
Читайте також:

Які тарифи Київстару закриють

Оператор мобільного зв’язку закриє можливість підключення тарифів для нових абонентів. Українці не зможуть перейти на ці пакети послуг із 10 березня 2026 року:

  • Бізнес UA. Лайт;
  • Бізнес UA. Оптимум;
  • Бізнес UA. Максимум;
  • Бізнес UA. Онлайн;
  • ВСЕ РАЗОМ Легкий Бізнес;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий Бізнес.

"Ми представимо нову лінійку тарифів, що створена з урахуванням щоденних викликів сучасного бізнесу — швидких змін, цифрової трансформації та потреби бути онлайн 24/7", — констатували в Київстарі.

Детальніше дізнатися про вартість нових тарифних планів для корпоративних абонентів та умови обслуговування можна буде після 10 березня.

Які тарифи з’явилися в Київстарі

Раніше ми розповідали, що компанія закриє тариф "Пришвидшуйтесь" на початку березня 2026 року. Замість нього бізнес-клієнти вже можуть підключити альтернативні пропозиції. Вони підходять людям, які потребують доступу до інтернету в комерційних приміщеннях у багатоквартирних будинках.

Серед нових пакетів послуг такі:

  • Бізнес Базовий за 200 грн/міс.;
  • Бізнес Оптимальний за 350 грн/міс.;
  • Бізнес Комфортний за 450 грн/міс.

Плюс діє знижка на перші три або шість місяців обслуговування з акцією "Легкий старт". Тариф "Бізнес Базовий" включає швидкість інтернету до 100 Мбіт/с і Київстар ТБ, "Бізнес Оптимальний" — до 300 Мбіт/с, "Бізнес Комфортний" — до 1 Гбіт/с.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару повинні платити за простий красивий номер 450 грн з 1 березня 2026 року. Оператор продовжив акцію "Гарний номер — гарна знижка", але збільшив ціну (+50 грн).

Також ми писали, що українці можуть відновити швидкість безлімітного мобільного інтернету, скориставшись послугою "Турбо" від Київстару. До 30 квітня 2026 року вартість дорівнює 1 грн замість 100 грн.

Київстар зв'язок мобільний інтернет послуги мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації