Ці тарифи Київстару будуть недоступними — що варто встигнути до 10 березня

Чимало тарифних планів від відомого українського оператора зв'язку будуть закриті для нових активацій найближчим часом. Абоненти Київстару залишаться без можливості підключення пакетів послуг із лінійок "Бізнес UA" та "ВСЕ РАЗОМ". Водночас компанія вже запустила кілька нових пропозицій і планує додати ще більше.

Які тарифи Київстару закриють

Оператор мобільного зв’язку закриє можливість підключення тарифів для нових абонентів. Українці не зможуть перейти на ці пакети послуг із 10 березня 2026 року:

Бізнес UA. Лайт;

Бізнес UA. Оптимум;

Бізнес UA. Максимум;

Бізнес UA. Онлайн;

ВСЕ РАЗОМ Легкий Бізнес;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Бізнес.

"Ми представимо нову лінійку тарифів, що створена з урахуванням щоденних викликів сучасного бізнесу — швидких змін, цифрової трансформації та потреби бути онлайн 24/7", — констатували в Київстарі.

Детальніше дізнатися про вартість нових тарифних планів для корпоративних абонентів та умови обслуговування можна буде після 10 березня.

Які тарифи з’явилися в Київстарі

Раніше ми розповідали, що компанія закриє тариф "Пришвидшуйтесь" на початку березня 2026 року. Замість нього бізнес-клієнти вже можуть підключити альтернативні пропозиції. Вони підходять людям, які потребують доступу до інтернету в комерційних приміщеннях у багатоквартирних будинках.

Серед нових пакетів послуг такі:

Бізнес Базовий за 200 грн/міс.;

Бізнес Оптимальний за 350 грн/міс.;

Бізнес Комфортний за 450 грн/міс.

Плюс діє знижка на перші три або шість місяців обслуговування з акцією "Легкий старт". Тариф "Бізнес Базовий" включає швидкість інтернету до 100 Мбіт/с і Київстар ТБ, "Бізнес Оптимальний" — до 300 Мбіт/с, "Бізнес Комфортний" — до 1 Гбіт/с.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару повинні платити за простий красивий номер 450 грн з 1 березня 2026 року. Оператор продовжив акцію "Гарний номер — гарна знижка", але збільшив ціну (+50 грн).

Також ми писали, що українці можуть відновити швидкість безлімітного мобільного інтернету, скориставшись послугою "Турбо" від Київстару. До 30 квітня 2026 року вартість дорівнює 1 грн замість 100 грн.