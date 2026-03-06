Найкращі тарифи для пенсіонерів — що обрати від Київстару, Vodafone та lifecell

Пенсіонери в Україні можуть обрати бюджетний мобільний тариф. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери можуть підключити вигідні мобільні тарифи в березні 2026 року. Абонентам Київстару, Vodafone та lifecell доступні відносно бюджетні пакети послуг із достатнім наповненням.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які недорогі тарифи від операторів мобільного зв’язку можуть обрати українці.

Реклама

Читайте також:

Тариф від Київстару

Клієнти у віці 60+ та особи з інвалідністю мають змогу підключити тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. Він активується офлайн у найближчому магазині оператора з паспортом/ID-картою та ідентифікаційним кодом або в застосунку "Дія".

За свої гроші абоненти Київстару отримають:

10 ГБ трафіку (8 ГБ можна використати в роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

100 хвилин на розмови по Україні;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий;

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Серед переліку Суперсил пенсіонерам можуть стати у пригоді додаткові 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, доступ до преміальних сервісів медичного застосунку Helsi.

Тариф від Vodafone

Серед бюджетних пакетів послуг — Flexx GO для контрактних клієнтів за 280 грн/міс. Однак ціна доступна тільки після перенесення мобільного номера в мережу. Абоненти отримують безлімітний трафік, 15 ГБ інтернету в 27-ми країнах ЄС, 1000 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу, безлім на дзвінки в мережі Vodafone, 150 SMS.

"У тарифі Flexx GO діє акція "ХОТ" при перенесенні номера. Протягом 12 місяців (з моменту здійснення першого дзвінка) у тарифі надаються додаткові 500 хвилин для користування в Україні та в 27 країнах ЄС і 5 ГБ у роумінгу", — йдеться на офіційному сайті оператора.

Тариф від lifecell

Для осіб від 55 років доступний акційний тариф "Турбота". Його можна підключити після перенесення номера в мережу lifecell виключно в магазинах компанії або в центрах продажу/обслуговування під торговельною маркою "Volia".

За 190 грн/міс. користувачі отримають 20 ГБ трафіку, безлім на lifecell, 1000 хвилин на розмови по Україні, безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X тощо). Абонентам зафіксували ціну до 31 грудня 2027 року.

Нагадаємо, Vodafone підняв вартість тарифів для абонентів передплати. Ціни на архівні пакети послуг змінилися 5 березня 2026 року. Українці повинні платити на 45-70 грн більше за мобільний зв'язок.

Також ми писали, що клієнти Київстару можуть відновити швидкість безлімітного мобільного інтернету, скориставшись послугами Турбо/Турбо XL. До кінця квітня 2026 року ціна становить 1 грн.