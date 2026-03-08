Пенсійне посвідчення — які знижки та безплатні послуги можна отримати за документом у березні

Пільги для пенсіонерів. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багато людей похилого віку не знають про всі свої законні права, а тому не користуються ними. Однак держава передбачила чимало пільг і знижок, які можуть значно полегшити життя пенсіонерів.

Про те, які пільги та знижки можуть отримати пенсіонери за пенсійним посвідченням у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може отримати пенсійне посвідчення у 2026 році

У Пенсійному фонді України зазначають, що з 1 січня 2026 року в Україні змінюються правила виходу на пенсію за віком. Головна зміна — збільшення вимог до страхового стажу.

Вимоги до стажу для призначення пенсії у 2026 році. Фото: ПФУ

За законом пенсійний вік залежить від того, скільки років страхового стажу має людина. Вийти на пенсію у 2026 році можна у 60, 63 або 65 років:

Для оформлення пенсії у 60 років потрібно щонайменше 33 роки офіційного стажу. Якщо такої кількості років немає, право на пенсію у 63 роки матимуть ті, хто має мінімум 23 роки стажу. Якщо і цієї умови не виконано, оформити пенсію можна буде з 65 років, але за наявності хоча б 15 років стажу.

Люди, які не мають навіть мінімального стажу, зможуть отримувати державну соціальну допомогу через Пенсійний фонд.

В яких видах транспорту пенсійне посвідчення гарантує безплатний проїзд

Пенсіонери мають право безплатно користуватися міським та приміським транспортом. Це стосується:

трамваїв;

автобусів;

тролейбусів;

приміських електропоїздів.

У деяких містах для пільгових поїздок потрібно мати електронний квиток. Зазвичай безплатний проїзд не поширюється на метро та маршрутні таксі, якщо місцева влада не ухвалила інше рішення.

Пенсіонери, які мають статус учасника бойових дій, можуть безплатно або зі знижкою користуватися міжміським транспортом — поїздами, автобусами та навіть літаками.

Пенсіонери з інвалідністю, які мають власний автомобіль, також можуть безплатно залишати машину на платних парковках.

Податкові пільги для пенсіонерів у 2026 році

Пенсіонери та люди з інвалідністю I–II групи звільняються від сплати земельного податку на окремі види ділянок. Зокрема:

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,10 га — для дачної ділянки;

до 0,01 га — для будівництва гаража;

до 2 гектарів — для ведення особистого господарства;

для будівництва житлового будинку: до 0,25 га у селі, до 0,15 га у селищі та до 0,10 га у місті.

Чи є пільги на комунальні послуги для пенсіонерів

Частина пенсіонерів має право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. До таких категорій належать ветерани війни, "діти війни", родини загиблих військових, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім’ї та інші.

Розмір пільги може становити від 25% до повної компенсації вартості послуг — усе залежить від статусу людини. Наприклад, колишні вчителі, медики, працівники культури чи бібліотек, які працювали та проживали у сільській місцевості, можуть отримати 100% знижку на оплату житла та комуналки.

У 2026 році для отримання таких пільг середній щомісячний дохід пенсіонера не повинен перевищувати 4 660 гривень. Крім того, деякі люди похилого віку можуть оформити субсидію на оплату комунальних послуг.

Медична допомога та юридичні послуги

Пенсіонери можуть користуватися безплатними медичними послугами. Однак деякі додаткові пільги залежать від статусу людини — наприклад, інвалідності або статусу ветерана війни чи праці. Такі категорії громадян можуть отримати:

засоби для реабілітації;

безплатне протезування;

першочергове медичне обслуговування;

санаторно-курортне лікування (хоча зараз воно частково обмежене через війну).

Крім того, в Україні працює програма "Доступні ліки". За нею деякі препарати можна отримати безплатно або з невеликою доплатою, якщо є електронний рецепт від лікаря.

Також люди похилого віку мають право на безплатну юридичну допомогу. Вона включає консультації, а також допомогу в підготовці заяв, скарг та інших необхідних документів.

Раніше ми писали, що з 1 квітня 2026 року частина українців може залишитися без пенсійних виплат. Щоб і надалі отримувати пенсію, людям похилого віку потрібно вчасно виконати одну обов’язкову вимогу.

Також ми розповідали, що у 2026 році у деяких пенсіонерів можуть вимагати повернути вже призначені виплати. Таке трапляється тоді, коли під час перевірки знаходять неточні дані в документах або помилки в обчисленнях, які вплинули на розмір пенсії.