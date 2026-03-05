Деяким пенсіонерам нарахували зайвого — хто повертатиме гроші у 2026 році

Деяким пенсіонерам потрібно повернути гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році деякі пенсіонери можуть зіткнутися з переглядом уже призначених виплат. Так відбувається, якщо під час перевірок виявляють неточності в документах або помилки в розрахунках, що вплинули на суму пенсії.

Про те, чому деяким пенсіонерам доведеться повертати гроші державі у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Кого можуть зобов’язати повертати гроші у 2026 році

Окремим пенсіонерам доведеться відшкодувати частину отриманих раніше виплат, якщо буде доведено факт переплати. За поясненнями Пенсійного фонду, це найчастіше трапляється, коли:

виникли помилки в даних, наданих роботодавцем;

пенсію призначили на основі неправдивої інформації, поданої самим отримувачем.

Відповідно до законодавства, надміру виплачені кошти підлягають обов’язковому поверненню. Якщо пенсіонер не повертає їх добровільно, Пенсійний фонд може стягнути суму через суд або утримувати до 20% пенсії щомісяця, поки вся переплата не буде компенсована.

Що потрібно повідомляти Пенсійному фонду

Розмір пенсії залежить від життєвих обставин пенсіонера, тому важливо своєчасно повідомляти про будь-які зміни, зокрема:

зміни місця проживання;

працевлаштування чи звільнення;

початок або припинення підприємницької діяльності.

Це особливо важливо, бо деякі доплати передбачені тільки для непрацюючих пенсіонерів. Після офіційного працевлаштування право на такі надбавки втрачається.

Чому ще може виникнути переплата

Для пенсій за вислугу років діють окремі правила. Якщо людина знову починає працювати за спеціальністю, що дає право на таку пенсію, виплати припиняються.

Також на розмір пенсії може вплинути зміна місця проживання — наприклад, переїзд із гірської місцевості скасовує відповідні доплати.

Перегляд або зменшення виплат може стосуватися змін у соціальному статусі чи сімейних обставинах. Це трапляється, якщо пенсіонер втрачає певний статус, офіційно працевлаштовується, отримуючи доплати на дітей до 18 років, або якщо завершує навчання дитина, яка отримує пенсію через втрату годувальника.

Іноді переплати виникають через технічні помилки або неточні відомості про зарплату чи страховий стаж, які надає роботодавець.

