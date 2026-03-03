Індексація пенсій 2026 — чи потрібно подавати заяву для підвищення виплат

Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

1 березня в Україні стартувало підвищення пенсій на 12% у межах щорічної індексації. Розмір виплат збільшиться майже у всіх громадян похилого віку.

Про те, чи потрібно подавати заяву для індексації виплат у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна.

Реклама

Читайте також:

Чи потрібно подавати заяву для перерахунку пенсії

За його словами, підвищення охопить майже всіх пенсіонерів. Винятком стануть лише ті громадяни, яким пенсії були призначені у 2025 році або на початку 2026 року.

"Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, окрім тих, кому пенсію призначено у 2025 році та на початку 2026 року. Перерахунок відбудеться автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно. Кошти на індексацію передбачені", — зазначив міністр.

У профільному міністерстві підкреслюють, що виплати здійснять вчасно і в повному обсязі, навіть попри складні умови воєнного часу. Держава гарантує фінансування цього підвищення.

Щорічна індексація пенсій має на меті оновлення їхнього розміру відповідно до рівня інфляції. Це дозволяє частково компенсувати зростання цін і підтримати купівельну спроможність громадян.

Які додаткові зміни готують пенсіонерів

Паралельно уряд продовжує роботу над масштабною реформою пенсійної системи. Як зазначив Денис Улютін, наразі триває завершальний етап фінансових розрахунків.

Головна мета реформи — створити стабільну та життєздатну пенсійну систему, яка ефективно працюватиме у довгостроковій перспективі. Наразі готується законопроєкт, що передбачає розвиток кількох рівнів пенсійного забезпечення:

солідарної системи;

професійних пенсій;

добровільних накопичень.

Після підготовки документ планують винести на публічне обговорення, а згодом подати до Верховної Рада України вже цього року.

Отже, з початку березня українські пенсіонери отримають підвищені виплати без додаткових дій, а влада одночасно готує довгострокові зміни у сфері пенсійного забезпечення.

Раніше ми писали, що головною пільгою для пенсіонерів залишається — безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак навесні 2026 року діють певні обмеження, тому в окремих ситуаціях пенсіонерам доведеться оплачувати поїздки.

Також ми розповідали, що з 1 березня 2026 року розпочалось планове підвищення пенсій. Розмір доплати визначатиметься індивідуально, але для деяких категорій населення передбачені гарантовані мінімальні суми.