Индексация пенсий 2026 — нужно ли подавать заявление в ПФУ для повышения выплат

1 марта в Украине стартовало повышение пенсий в рамках ежегодной индексации. Благодаря этому, размер выплат увеличится почти у всех граждан пожилого возраста.

О том, нужно ли подавать заявление для индексации выплат в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина.

Нужно ли подавать заявление для перерасчета пенсии

По его словам, повышение охватит почти всех пенсионеров. Исключением станут лишь те граждане, которым пенсии были назначены в 2025 году или в начале 2026 года.

"Индексация коснется всех пенсионеров, кроме тех, кому пенсия назначена в 2025 году и в начале 2026 года. Перерасчет произойдет автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Средства на индексацию предусмотрены", — отметил министр.

В профильном министерстве подчеркивают, что выплаты осуществят вовремя и в полном объеме, даже несмотря на сложные условия военного времени. Государство гарантирует финансирование этого повышения.

Ежегодная индексация пенсий имеет целью обновление их размера в соответствии с уровнем инфляции. Это позволяет частично компенсировать рост цен и поддержать покупательную способность граждан.

Какие дополнительные изменения готовят пенсионеров

Параллельно правительство продолжает работу над масштабной реформой пенсионной системы. Как отметил Денис Улютин, сейчас идет завершающий этап финансовых расчетов.

Главная цель реформы — создать стабильную и жизнеспособную пенсионную систему, которая будет эффективно работать в долгосрочной перспективе. Сейчас готовится законопроект, предусматривающий развитие нескольких уровней пенсионного обеспечения:

солидарной системы;

профессиональных пенсий;

добровольных накоплений.

После подготовки документ планируют вынести на публичное обсуждение, а затем подать в Верховную Раду Украины уже в этом году.

Итак, с начала марта украинские пенсионеры получат повышенные выплаты без дополнительных действий, а власть одновременно готовит долгосрочные изменения в сфере пенсионного обеспечения.

