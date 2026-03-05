Некоторым пенсионерам насчитали лишнего — кто будет возвращать деньги в 2026 году

Некоторым пенсионерам нужно вернуть деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые пенсионеры могут столкнуться с пересмотром уже назначенных выплат. Так происходит, если во время проверок выявляют неточности в документах или ошибки в расчетах, повлиявшие на сумму пенсии.

О том, почему некоторым пенсионерам придется возвращать деньги государству в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пояснения Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Кого могут обязать возвращать деньги в 2026 году

Отдельным пенсионерам придется возместить часть полученных ранее выплат, если будет доказан факт переплаты. По объяснениям Пенсионного фонда, это чаще всего случается, когда:

возникли ошибки в данных, предоставленных работодателем;

пенсию назначили на основе ложной информации, поданной самим получателем.

В соответствии с законодательством, излишне выплаченные средства подлежат обязательному возврату. Если пенсионер не возвращает их добровольно, Пенсионный фонд может взыскать сумму через суд или удерживать до 20% пенсии ежемесячно, пока вся переплата не будет компенсирована.

Что нужно сообщать Пенсионному фонду

Размер пенсии зависит от жизненных обстоятельств пенсионера, поэтому важно своевременно сообщать о любых изменениях, в частности:

изменениях места жительства;

трудоустройстве или увольнении;

начале или прекращении предпринимательской деятельности.

Это особенно важно, потому что некоторые доплаты предусмотрены только для неработающих пенсионеров. После официального трудоустройства право на такие надбавки теряется.

Почему еще может возникнуть переплата

Для пенсий за выслугу лет действуют отдельные правила. Если человек снова начинает работать по специальности, дающей право на такую пенсию, выплаты прекращаются.

Также на размер пенсии может повлиять смена места жительства — например, переезд из горной местности отменяет соответствующие доплаты.

Пересмотр или уменьшение выплат может касаться изменений в социальном статусе или семейных обстоятельствах. Это случается, если пенсионер теряет определенный статус, официально трудоустраивается, получая доплаты на детей до 18 лет, или если завершает обучение ребенок, который получает пенсию по потере кормильца.

Иногда переплаты возникают из-за технических ошибок или неточных сведений о зарплате или страховом стаже, которые предоставляет работодатель.

Ранее мы писали, что в Украине ежегодно повышают пенсии, чтобы они не отставали от уровня инфляции. Это происходит автоматически, дополнительных заявлений пожилым людям подавать не нужно.

Также мы рассказывали, что люди, которые живут в горных районах, смогут получить дополнительные выплаты к пенсии и соцпомощи. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 февраля 2026 года.