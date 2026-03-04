Плюс 20% к пенсии — кто имеет право на доплату в марте 2026 года

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Часть пожилых людей, которые живут в горных районах, смогут получать дополнительные выплаты к пенсиям и социальной помощи. Такие доплаты предусмотрены специальным постановлением правительства, которое вступило в силу 25 февраля 2026 года.

О том, какую доплату могут получать украинцы, проживающие в горных регионах в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №225.

Кто имеет право на доплату в 2026 году

Надбавку в размере 20% могут получить также внутренне перемещенные лица, которые переехали в горные территории. Она добавляется к таким выплатам:

пенсий;

стипендий, финансируемых из государственного бюджета;

выплат детям-сиротам, приемным семьям и детским домам семейного типа;

помощи людям с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью и малообеспеченным семьям;

временной помощи детям, если родители не платят алименты или их место жительства неизвестно;

помощи людям без права на пенсию, лицам с инвалидностью и выплат на уход, в частности для тех, кто ухаживает за людьми с психическими расстройствами;

помощи семьям с детьми (в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, для опекунов, одиноких матерей, при усыновлении, а также для детей с тяжелыми заболеваниями или состояниями).

Как получить доплату и в каких случаях ее могут отменить

Чтобы оформить надбавку, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это возможно, если вы:

не находитесь за границей;

прожили или работали в горной местности не менее 6 месяцев подряд;

не платите ЕСВ в другом населенном пункте (если фактически живете в горах).

Доплату могут отменить, если человек более шести месяцев не живёт и не работает в горном населённом пункте или находится за границей более 60 дней подряд без уважительных причин.

Также право на надбавку теряется, если пенсионер получает выплаты в другом населенном пункте без статуса горного или платит ЕСВ в другом месте.

Ранее мы писали, что в марте в Украине проходит регулярная индексация пенсий. Размер прибавки определяется индивидуально, но для некоторых категорий граждан государство устанавливает минимальные гарантии.

Также мы рассказывали, что индексация пенсий в Украине проводится автоматически. Никаких дополнительных заявлений для перерасчета пожилым людям подавать не нужно.