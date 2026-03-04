Плюс 20% к пенсии — кто имеет право на доплату в марте 2026 года

20% доплаты к пенсии — кто может получить дополнительные деньги в марте
Часть пожилых людей, которые живут в горных районах, смогут получать дополнительные выплаты к пенсиям и социальной помощи. Такие доплаты предусмотрены специальным постановлением правительства, которое вступило в силу 25 февраля 2026 года.
О том, какую доплату могут получать украинцы, проживающие в горных регионах в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №225.
Кто имеет право на доплату в 2026 году
Надбавку в размере 20% могут получить также внутренне перемещенные лица, которые переехали в горные территории. Она добавляется к таким выплатам:
- пенсий;
- стипендий, финансируемых из государственного бюджета;
- выплат детям-сиротам, приемным семьям и детским домам семейного типа;
- помощи людям с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью и малообеспеченным семьям;
- временной помощи детям, если родители не платят алименты или их место жительства неизвестно;
- помощи людям без права на пенсию, лицам с инвалидностью и выплат на уход, в частности для тех, кто ухаживает за людьми с психическими расстройствами;
- помощи семьям с детьми (в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, для опекунов, одиноких матерей, при усыновлении, а также для детей с тяжелыми заболеваниями или состояниями).
Как получить доплату и в каких случаях ее могут отменить
Чтобы оформить надбавку, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это возможно, если вы:
- не находитесь за границей;
- прожили или работали в горной местности не менее 6 месяцев подряд;
- не платите ЕСВ в другом населенном пункте (если фактически живете в горах).
Доплату могут отменить, если человек более шести месяцев не живёт и не работает в горном населённом пункте или находится за границей более 60 дней подряд без уважительных причин.
Также право на надбавку теряется, если пенсионер получает выплаты в другом населенном пункте без статуса горного или платит ЕСВ в другом месте.
