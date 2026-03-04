Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка 20% доплати до пенсії — хто може отримати додаткові гроші у 2026 році

20% доплати до пенсії — хто може отримати додаткові гроші у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 05:45
Плюс 20% до пенсії — хто має право на доплату у березні 2026 року
Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Частина людей похилого віку, які живуть у гірських районах, зможуть отримувати додаткові виплати до пенсій і соціальної допомоги. Такі доплати передбачені спеціальною постановою уряду, яка набула чинності 25 лютого 2026 року. 

Про те, яку доплату можуть отримувати українці, які проживають у гірських регіонах у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінет Міністрів України №225.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на доплату у 2026 році

Надбавку у розмірі 20% можуть отримати також внутрішньо переміщені особи, які переїхали до гірських територій. Вона додається до таких виплат:

  • пенсій;
  • стипендій, що фінансуються з державного бюджету;
  • виплат дітям-сиротам, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу;
  • допомоги людям з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та малозабезпеченим сім’ям;
  • тимчасової допомоги дітям, якщо батьки не платять аліменти або їхнє місце проживання невідоме;
  • допомоги людям без права на пенсію, особам з інвалідністю та виплат на догляд, зокрема для тих, хто доглядає людей із психічними розладами;
  • допомоги сім’ям із дітьми (у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, для опікунів, одиноких матерів, при усиновленні, а також для дітей із тяжкими захворюваннями чи станами).

Як отримати доплату та в яких випадках її можуть скасувати

Щоб оформити надбавку, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можливо, якщо ви:

  • не перебуваєте за кордоном;
  • прожили або працювали в гірській місцевості щонайменше 6 місяців поспіль;
  • не сплачуєте ЄСВ в іншому населеному пункті (якщо фактично живете в горах).

Доплату можуть скасувати, якщо людина більше ніж шість місяців не живе і не працює в гірському населеному пункті або перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль без поважних причин. 

Також право на надбавку втрачається, якщо пенсіонер отримує виплати в іншому населеному пункті без статусу гірського або сплачує ЄСВ в іншому місці.

Раніше ми писали, що в березні в Україні проходить регулярна індексація пенсій. Розмір надбавки визначається індивідуально, але для деяких категорій громадян держава встановлює мінімальні гарантії.

Також ми розповідали, що індексація пенсій в Україні проводиться автоматично. Жодних додаткових заяв для перерахунку людям похилого віку подавати не потрібно.

виплати пенсії гроші пенсіонери надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації