Плюс 20% до пенсії — хто має право на доплату у березні 2026 року

20% доплати до пенсії — хто може отримати додаткові гроші у 2026 році
Частина людей похилого віку, які живуть у гірських районах, зможуть отримувати додаткові виплати до пенсій і соціальної допомоги. Такі доплати передбачені спеціальною постановою уряду, яка набула чинності 25 лютого 2026 року.
Про те, яку доплату можуть отримувати українці, які проживають у гірських регіонах у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінет Міністрів України №225.
Хто має право на доплату у 2026 році
Надбавку у розмірі 20% можуть отримати також внутрішньо переміщені особи, які переїхали до гірських територій. Вона додається до таких виплат:
- пенсій;
- стипендій, що фінансуються з державного бюджету;
- виплат дітям-сиротам, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу;
- допомоги людям з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та малозабезпеченим сім’ям;
- тимчасової допомоги дітям, якщо батьки не платять аліменти або їхнє місце проживання невідоме;
- допомоги людям без права на пенсію, особам з інвалідністю та виплат на догляд, зокрема для тих, хто доглядає людей із психічними розладами;
- допомоги сім’ям із дітьми (у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, для опікунів, одиноких матерів, при усиновленні, а також для дітей із тяжкими захворюваннями чи станами).
Як отримати доплату та в яких випадках її можуть скасувати
Щоб оформити надбавку, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можливо, якщо ви:
- не перебуваєте за кордоном;
- прожили або працювали в гірській місцевості щонайменше 6 місяців поспіль;
- не сплачуєте ЄСВ в іншому населеному пункті (якщо фактично живете в горах).
Доплату можуть скасувати, якщо людина більше ніж шість місяців не живе і не працює в гірському населеному пункті або перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль без поважних причин.
Також право на надбавку втрачається, якщо пенсіонер отримує виплати в іншому населеному пункті без статусу гірського або сплачує ЄСВ в іншому місці.
Раніше ми писали, що в березні в Україні проходить регулярна індексація пенсій. Розмір надбавки визначається індивідуально, але для деяких категорій громадян держава встановлює мінімальні гарантії.
Також ми розповідали, що індексація пенсій в Україні проводиться автоматично. Жодних додаткових заяв для перерахунку людям похилого віку подавати не потрібно.
Читайте Новини.LIVE!