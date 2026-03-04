Плюс 20% до пенсії — хто має право на доплату у березні 2026 року

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Частина людей похилого віку, які живуть у гірських районах, зможуть отримувати додаткові виплати до пенсій і соціальної допомоги. Такі доплати передбачені спеціальною постановою уряду, яка набула чинності 25 лютого 2026 року.

Про те, яку доплату можуть отримувати українці, які проживають у гірських регіонах у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінет Міністрів України №225.

Хто має право на доплату у 2026 році

Надбавку у розмірі 20% можуть отримати також внутрішньо переміщені особи, які переїхали до гірських територій. Вона додається до таких виплат:

пенсій;

стипендій, що фінансуються з державного бюджету;

виплат дітям-сиротам, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу;

допомоги людям з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та малозабезпеченим сім’ям;

тимчасової допомоги дітям, якщо батьки не платять аліменти або їхнє місце проживання невідоме;

допомоги людям без права на пенсію, особам з інвалідністю та виплат на догляд, зокрема для тих, хто доглядає людей із психічними розладами;

допомоги сім’ям із дітьми (у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, для опікунів, одиноких матерів, при усиновленні, а також для дітей із тяжкими захворюваннями чи станами).

Як отримати доплату та в яких випадках її можуть скасувати

Щоб оформити надбавку, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можливо, якщо ви:

не перебуваєте за кордоном;

прожили або працювали в гірській місцевості щонайменше 6 місяців поспіль;

не сплачуєте ЄСВ в іншому населеному пункті (якщо фактично живете в горах).

Доплату можуть скасувати, якщо людина більше ніж шість місяців не живе і не працює в гірському населеному пункті або перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль без поважних причин.

Також право на надбавку втрачається, якщо пенсіонер отримує виплати в іншому населеному пункті без статусу гірського або сплачує ЄСВ в іншому місці.

Раніше ми писали, що в березні в Україні проходить регулярна індексація пенсій. Розмір надбавки визначається індивідуально, але для деяких категорій громадян держава встановлює мінімальні гарантії.

Також ми розповідали, що індексація пенсій в Україні проводиться автоматично. Жодних додаткових заяв для перерахунку людям похилого віку подавати не потрібно.