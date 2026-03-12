На пенсию могут наложить арест — кто в зоне риска и как восстановить доступ к деньгам

Могут ли наложить арест на пенсию человека. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине пенсии и социальные выплаты защищены законом, поэтому их нельзя просто так забрать. Однако это не означает, что на них не могут наложить арест. Иногда счета с этими средствами могут блокировать.

О том, почему могут арестовать пенсионные выплаты украинцев и как вернуть доступ к деньгам, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на позицию Верховного Суда Украины.

Могут ли "арестовать" пенсионные деньги украинцев

Чаще всего это случается, когда исполнитель не знает, что на счету именно пенсия или соцпомощь. Если банк не сообщил о спецрежиме счета, арест формально возможен. Однако это не означает, что деньги сразу снимут.

Например, в деле №204/9551/18 гражданин обжаловал арест счета с соцвыплатами, наложенный до того, как решение суда вступило в законную силу. Апелляционный хозяйственный суд сказал: без подтверждения социального статуса денег арест законен. Исполнитель должен снять ограничение после того, как человек предоставит документы о социальном характере средств.

Следовательно, блокировка счета может быть законной, если банк не сообщил о спецрежиме или если должник не доказал, что деньги — соцвыплаты. При этом пенсии и соцпомощь остаются неприкосновенными.

Что не имеет права конфисковать исполнительная служба

Даже при наличии долгов, закон защищает самые необходимые вещи для жизни человека. Исполнителям запрещено забирать:

лекарства;

минимально необходимую мебель;

холодильник, телевизор, компьютер для семьи;

телефоны, запасы еды, воду, топливо для отопления;

инструменты для работы и базовые хозяйственные вещи.

Если долг погашен или производство закрыто, ваши данные должны удалить из Единого реестра должников. Для этого нужно подать заявление исполнителю и документы, подтверждающие завершение дела.

