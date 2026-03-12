На пенсию могут наложить арест — кто в зоне риска и как восстановить доступ к деньгам

Арест пенсионных выплат — когда происходит и как снять блокировку с денег
В Украине пенсии и социальные выплаты защищены законом, поэтому их нельзя просто так забрать. Однако это не означает, что на них не могут наложить арест. Иногда счета с этими средствами могут блокировать.
О том, почему могут арестовать пенсионные выплаты украинцев и как вернуть доступ к деньгам, рассказывает позиция Верховного Суда Украины.
Могут ли "арестовать" пенсионные деньги украинцев
Чаще всего это случается, когда исполнитель не знает, что на счету именно пенсия или соцпомощь. Если банк не сообщил о спецрежиме счета, арест формально возможен. Однако это не означает, что деньги сразу снимут.
Например, в деле №204/9551/18 гражданин обжаловал арест счета с соцвыплатами, наложенный до того, как решение суда вступило в законную силу. Апелляционный хозяйственный суд сказал: без подтверждения социального статуса денег арест законен. Исполнитель должен снять ограничение после того, как человек предоставит документы о социальном характере средств.
Следовательно, блокировка счета может быть законной, если банк не сообщил о спецрежиме или если должник не доказал, что деньги — соцвыплаты. При этом пенсии и соцпомощь остаются неприкосновенными.
Что не имеет права конфисковать исполнительная служба
Даже при наличии долгов, закон защищает самые необходимые вещи для жизни человека. Исполнителям запрещено забирать:
- лекарства;
- минимально необходимую мебель;
- холодильник, телевизор, компьютер для семьи;
- телефоны, запасы еды, воду, топливо для отопления;
- инструменты для работы и базовые хозяйственные вещи.
Если долг погашен или производство закрыто, ваши данные должны удалить из Единого реестра должников. Для этого нужно подать заявление исполнителю и документы, подтверждающие завершение дела.
