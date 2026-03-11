Индексация пенсий в 2026 — какие три цифры обязательно нужно проверить украинцам

Какие три цифры обязательно нужно проверить пенсионеру после индексации
В 2026 году в Украине состоялась очередная индексация пенсий. Официально выплаты должны были вырасти на 12,1%, однако многие пенсионеры не увидели такого повышения.
О том, какие три цифры нужно обязательно проверить пенсионеру после индексации выплат в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на юриста по защите прав пенсионеров Михаила Вулаха.
Почему 12,1% не означает одинаковое повышение для всех пенсионеров
Нынешняя индексация пенсий состоялась в марте. По данным Пенсионного фонда Украины, ее размер составил 12,1%. Коэффициент индексации рассчитывается на основе двух показателей:
- 50% от уровня инфляции за год.
- 50% от роста средней зарплаты в Украине.
По словам эксперта, он мог составлять примерно 14-15%, но правительство утвердило показатель 12,1%. При этом фактический рост у всех разный. Главная причина — индексация применяется только к базовой части пенсии. В нее не входят различные надбавки, в частности:
- выплаты донорам;
- льготные надбавки;
- социальные доплаты;
- доплаты за сверхнормативный стаж.
Поэтому двое пенсионеров с одинаковой общей пенсией могут получить разное повышение. Например, если пенсия составляла 5 000 грн, это не означает автоматический рост на 605 грн. У кого-то повышение может быть около 700 грн, а у других — только около 100 грн.
Для каких пенсионеров установили ограничения
Максимальная пенсия в Украине ограничена десятью прожиточными минимумами. В 2026 году это 25 950 грн. Если после индексации пенсия превышает этот предел, повышение могут не выплачивать полностью.
Больше всего споров вызывает порядок индексации для тех, кто вышел на пенсию в 2021-2025 годах. Для них применяют меньшие коэффициенты:
- 2025 год — 2,4%;
- 2024 год — 3,6%;
- 2023 год — 4,8%;
- 2021-2022 годы — примерно 6%.
Из-за этого повышение для некоторых людей может быть в несколько раз меньше, чем у других пенсионеров. По словам юриста, в судебной практике уже есть случаи, когда ограничения индексации признавали неправомерными.
После судебных решений некоторым пенсионерам делали перерасчет, и вместо примерно 300 грн повышения они начинали получать 500-900 грн.
Какие три показателя обязательно нужно проверить пенсионеру после индексации выплат
Юрист советует пенсионерам самостоятельно проверять начисления в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Нужно посмотреть три показателя:
- базовую сумму пенсии;
- сумму выплаты за март;
- коэффициент индексации 1,121.
Базовую пенсию нужно умножить на 1,121 — полученная цифра должна соответствовать новому размеру выплаты. Если суммы не совпадают, пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд и потребовать письменное объяснение относительно начислений.
