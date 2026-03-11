Видео
Главная Экономика Какие три цифры обязательно нужно проверить пенсионеру после индексации

Какие три цифры обязательно нужно проверить пенсионеру после индексации

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 05:45
Индексация пенсий в 2026 — какие три цифры обязательно нужно проверить украинцам
Как проверить свою индексацию пенсии. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине состоялась очередная индексация пенсий. Официально выплаты должны были вырасти на 12,1%, однако многие пенсионеры не увидели такого повышения.

О том, какие три цифры нужно обязательно проверить пенсионеру после индексации выплат в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на юриста по защите прав пенсионеров Михаила Вулаха.

Читайте также:

Почему 12,1% не означает одинаковое повышение для всех пенсионеров

Нынешняя индексация пенсий состоялась в марте. По данным Пенсионного фонда Украины, ее размер составил 12,1%. Коэффициент индексации рассчитывается на основе двух показателей:

  1. 50% от уровня инфляции за год.
  2. 50% от роста средней зарплаты в Украине.

По словам эксперта, он мог составлять примерно 14-15%, но правительство утвердило показатель 12,1%. При этом фактический рост у всех разный. Главная причина — индексация применяется только к базовой части пенсии. В нее не входят различные надбавки, в частности:

  • выплаты донорам;
  • льготные надбавки;
  • социальные доплаты;
  • доплаты за сверхнормативный стаж.

Поэтому двое пенсионеров с одинаковой общей пенсией могут получить разное повышение. Например, если пенсия составляла 5 000 грн, это не означает автоматический рост на 605 грн. У кого-то повышение может быть около 700 грн, а у других — только около 100 грн.

Для каких пенсионеров установили ограничения

Максимальная пенсия в Украине ограничена десятью прожиточными минимумами. В 2026 году это 25 950 грн. Если после индексации пенсия превышает этот предел, повышение могут не выплачивать полностью.

Больше всего споров вызывает порядок индексации для тех, кто вышел на пенсию в 2021-2025 годах. Для них применяют меньшие коэффициенты:

  • 2025 год — 2,4%;
  • 2024 год — 3,6%;
  • 2023 год — 4,8%;
  • 2021-2022 годы — примерно 6%.

Из-за этого повышение для некоторых людей может быть в несколько раз меньше, чем у других пенсионеров. По словам юриста, в судебной практике уже есть случаи, когда ограничения индексации признавали неправомерными.

После судебных решений некоторым пенсионерам делали перерасчет, и вместо примерно 300 грн повышения они начинали получать 500-900 грн.

Какие три показателя обязательно нужно проверить пенсионеру после индексации выплат

Юрист советует пенсионерам самостоятельно проверять начисления в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Нужно посмотреть три показателя:

  • базовую сумму пенсии;
  • сумму выплаты за март;
  • коэффициент индексации 1,121.

Базовую пенсию нужно умножить на 1,121 — полученная цифра должна соответствовать новому размеру выплаты. Если суммы не совпадают, пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд и потребовать письменное объяснение относительно начислений.

Ранее мы писали, что многие пожилые люди до сих пор не знают обо всех своих правах. Однако государство предусмотрело много льгот и скидок, которые в 2026 году можно получить по пенсионному удостоверению.

Также мы рассказывали, что с первых дней полномасштабной войны многие мужчины и женщины добровольно пошли защищать Украину. Если военный погиб, его родные могут оформить пенсию по потере кормильца.

выплаты пенсии пенсионеры индексация Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
