Не только пенсия — какие еще выплаты доступны пожилым людям в 2026 году

Многие украинские пенсионеры получают от государства не только пенсию. На самом деле существует еще несколько видов помощи — различные надбавки, компенсации и социальные выплаты, которые могут заметно увеличить ежемесячный доход пожилых людей.

О том, какие дополнительные выплаты и надбавки могут получить украинские пенсионеры в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Помощь для тех, кто не имеет права на пенсию в 2026 году

Одна из основных форм поддержки — государственная социальная помощь для людей, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа для обычной пенсии.

Фактически это минимальная финансовая поддержка для тех, кто в силу различных обстоятельств не смог накопить нужный стаж для пенсии. Получить такую помощь могут люди, у которых в 65-летнем возрасте менее 15 лет страхового стажа. Но при назначении выплат учитывают несколько факторов:

доходы человека;

проживает ли он постоянно в Украине;

есть ли трудоспособные родственники, которые могут его содержать.

Сумма этой помощи не является фиксированной — ее определяют индивидуально. Она зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, а также от категории получателя.

Выплата может составлять от 30% до 100% прожиточного минимума. Больше всего обычно получают люди с инвалидностью I группы. А тем, кто просто достиг пенсионного возраста без необходимого стажа, чаще всего назначают минимальный уровень помощи.

Возрастные доплаты для пенсионеров в 2026 году

Отдельно для пенсионеров действуют возрастные надбавки. Их начисляют автоматически, когда человек достигает определенного возраста — если его пенсия не превышает установленный предел.

По данным Пенсионного фонда Украины, сейчас действуют такие ежемесячные доплаты:

до 300 грн — для людей 70-74 лет;

до 456 грн — для пенсионеров 75-79 лет;

до 570 грн — для тех, кому исполнилось 80 лет и больше.

Выплаты за особые заслуги

Некоторые пенсионеры имеют право на специальные доплаты за заслуги перед государством. Речь идет, в частности, о:

ветеранах войны;

участниках боевых действий;

людях с государственными наградами;

гражданах, которые сделали значительный вклад в науку, культуру или оборону страны.

Такие доплаты назначаются по отдельному закону и выплачиваются ежемесячно дополнительно к основной пенсии.

Надбавка за сверхнормативный стаж

Если человек работал дольше, чем нужно для выхода на пенсию (более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), он получает дополнительную надбавку. Ее начисляют за каждый год стажа сверх нормы.

Субсидии на коммунальные услуги

Кроме этого, многие пенсионеры могут оформить жилищную субсидию. Она помогает частично покрывать расходы на коммунальные услуги, если платежи за квартиру или дом занимают слишком большую часть доходов семьи.

Фактически это еще один способ поддержки, который позволяет пожилым людям меньше тратить на оплату жилья и коммуналки.

Ранее мы писали, что в марте 2026 года украинские пенсионеры имеют возможность подключить недорогие мобильные тарифы. Клиентам операторов Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают доступные пакеты с достаточным набором услуг за умеренную цену.

Также мы рассказывали, что многие люди почтенного возраста даже не догадываются обо всех правах, которые им гарантирует закон, поэтому просто ими не пользуются. На самом деле государство предусмотрело различные льготы и скидки, которые могут заметно облегчить жизнь пенсионерам.