Не лише пенсія — які ще виплати доступні людям похилого віку у 2026 році

Гроші для пенсіонерів. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багато українських пенсіонерів отримують від держави не тільки пенсію. Насправді існує ще кілька видів допомоги — різні надбавки, компенсації та соціальні виплати, які можуть помітно збільшити щомісячний дохід людей похилого віку.

Про те, які додаткові виплати та надбавки можуть отримати українські пенсіонери у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Допомога для тих, хто не має права на пенсію у 2026 році

Одна з основних форм підтримки — державна соціальна допомога для людей, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для звичайної пенсії.

Фактично це мінімальна фінансова підтримка для тих, хто через різні обставини не зміг накопичити потрібний стаж для пенсії. Отримати таку допомогу можуть люди, у яких в 65-річному віці менше ніж 15 років страхового стажу. Але при призначенні виплат враховують кілька факторів:

доходи людини;

чи проживає вона постійно в Україні;

чи є працездатні родичі, які можуть її утримувати.

Сума цієї допомоги не є фіксованою — її визначають індивідуально. Вона залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, а також від категорії отримувача.

Виплата може становити від 30% до 100% прожиткового мінімуму. Найбільше зазвичай отримують люди з інвалідністю I групи. А тим, хто просто досяг пенсійного віку без необхідного стажу, найчастіше призначають мінімальний рівень допомоги.

Вікові доплати для пенсіонерів у 2026 році

Окремо для пенсіонерів діють вікові надбавки. Їх нараховують автоматично, коли людина досягає певного віку — якщо її пенсія не перевищує встановлену межу.

За даними Пенсійного фонду України, зараз діють такі щомісячні доплати:

до 300 грн — для людей 70–74 років;

до 456 грн — для пенсіонерів 75–79 років;

до 570 грн — для тих, кому виповнилося 80 років і більше.

Виплати за особливі заслуги

Деякі пенсіонери мають право на спеціальні доплати за заслуги перед державою. Йдеться, зокрема, про:

ветеранів війни;

учасників бойових дій;

людей із державними нагородами;

громадян, які зробили значний внесок у науку, культуру або оборону країни.

Такі доплати призначаються за окремим законом і виплачуються щомісяця додатково до основної пенсії.

Надбавка за понаднормовий стаж

Якщо людина працювала довше, ніж потрібно для виходу на пенсію (понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок), вона отримує додаткову надбавку. Її нараховують за кожен рік стажу понад норму.

Субсидії на комунальні послуги

Крім цього, багато пенсіонерів можуть оформити житлову субсидію. Вона допомагає частково покривати витрати на комунальні послуги, якщо платежі за квартиру чи будинок займають занадто велику частину доходів сім’ї.

Фактично це ще один спосіб підтримки, який дозволяє людям похилого віку менше витрачати на оплату житла та комуналки.

Раніше ми писали, що у березні 2026 року українські пенсіонери мають можливість підключити недорогі мобільні тарифи. Клієнтам операторів Київстар, Vodafone і lifecell пропонують доступні пакети з достатнім набором послуг за помірну ціну.

Також ми розповідали, що чимало людей поважного віку навіть не здогадуються про всі права, які їм гарантує закон, тому просто ними не користуються. Насправді держава передбачила різні пільги та знижки, що можуть помітно полегшити життя пенсіонерам.