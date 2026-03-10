Выплаты в случае потери кормильца — сума и кто может получать в 2026 году

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Многие мужчины и женщины с первых дней полномасштабного вторжения России добровольно стали на защиту Украины. Родственники военнослужащих, которые погибли или умерли, имеют право оформить пенсию в связи с потерей кормильца.

О том, кто может получить такую выплату и каков ее размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца

Пенсию назначают, если Защитник или Защитница погибли или умерли:

во время прохождения военной службы;

не позднее чем через три месяца после увольнения со службы;

позже этого срока, если смерть произошла из-за ранения, контузии или болезни, полученных во время службы.

Также право на такую пенсию имеют семьи военных, пропавших без вести во время обороны Украины. По закону их приравнивают к семьям погибших. Оформить выплату могут:

дети до 18 лет, а если учатся на дневной форме — до 23 лет;

нетрудоспособные родители, жена или муж, которые после смерти военного потеряли основной источник дохода;

члены семей военных-пенсионеров, если кормилец умер во время получения пенсии или в течение пяти лет после ее прекращения.

Размер выплат в связи с потерей кормильца в 2026 году

Сумма пенсии зависит от денежного обеспечения погибшего военного:

70% — для одного ребенка;

если детей двое или больше, каждый получает по 50% денежного обеспечения кормильца;

70% денежного обеспечения — для родителей или одного из них, а также для жены или мужа.

Куда обращаться и какие документы нужно подготовить

Если же военный уже получал пенсию, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства или пребывания. Вместе с заявлением подают копии следующих документов:

свидетельство о смерти;

справки о нетрудоспособности;

реквизиты банковского счета для зачисления средств;

документы об установлении инвалидности (при наличии);

справку из учебного заведения об обучении на дневной форме;

паспорт гражданина Украины и информацию о месте жительства;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении или браке);

подтверждение, что пасынок или падчерица не получают алиментов от биологических родителей;

заключение об установлении инвалидности до 18 лет — если пенсию назначают ребенку старше 18 лет;

документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (или паспорт с отметкой об отказе от него);

документы о страховом стаже не менее 20 лет (для назначения пенсии матери или жене в возрасте от 50 до 55 лет).

Если военнослужащему не была назначена пенсия, заявление нужно подать через уполномоченное подразделение того министерства или ведомства, где он проходил службу.

