Виплати у разі втрати годувальника — розмір пенсії та хто може отримувати у 2026 році

Багато чоловіків і жінок із перших днів повномасштабного вторгнення Росії добровільно стали на захист України. Родичі військовослужбовців, які загинули або померли, мають право оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Про те, хто може отримати таку виплату та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Пенсію призначають, якщо Захисник або Захисниця загинули чи померли:

під час проходження військової служби;

не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби;

пізніше цього терміну, якщо смерть сталася через поранення, контузію чи хворобу, отримані під час служби.

Також право на таку пенсію мають родини військових, які зникли безвісти під час оборони України. За законом їх прирівнюють до сімей загиблих. Оформити виплату можуть:

діти до 18 років, а якщо навчаються на денній формі — до 23 років;

непрацездатні батьки, дружина або чоловік, які після смерті військового втратили основне джерело доходу;

члени сімей військових-пенсіонерів, якщо годувальник помер під час отримання пенсії або протягом п’яти років після її припинення.

Розмір виплат у зв’язку з втратою годувальника у 2026 році

Сума пенсії залежить від грошового забезпечення загиблого військового:

70% — для однієї дитини;

якщо дітей дві або більше, кожна отримує по 50% грошового забезпечення годувальника;

70% грошового забезпечення — для батьків або одного з них, а також для дружини чи чоловіка.

Куди звертатися та які документи потрібно підготувати

Якщо ж військовий уже отримував пенсію, слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання або перебування. Разом із заявою подають копії таких документів:

свідоцтво про смерть;

довідки про непрацездатність;

реквізити банківського рахунку для зарахування коштів;

документи про встановлення інвалідності (за наявності);

довідку з навчального закладу про навчання на денній формі;

паспорт громадянина України та інформацію про місце проживання;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження або шлюб);

підтвердження, що пасинок або падчерка не отримують аліментів від біологічних батьків;

висновок про встановлення інвалідності до 18 років — якщо пенсію призначають дитині старше 18 років;

документ із реєстраційним номером облікової картки платника податків (або паспорт із відміткою про відмову від нього);

документи про страховий стаж не менше 20 років (для призначення пенсії матері або дружині віком від 50 до 55 років).

Якщо військовослужбовцю не була призначена пенсія, заяву потрібно подати через уповноважений підрозділ того міністерства або відомства, де він проходив службу.

