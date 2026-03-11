Індексація пенсій у 2026 — які три цифри обов'язково потрібно перевірити українцям

Як перевірити свою індексацію пенсії. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні відбулася чергова індексація пенсій. Офіційно виплати мали зрости на 12,1%, однак багато пенсіонерів не побачили такого підвищення.

Про те, які три цифри потрібно обов'язково перевірити пенсіонеру після індексації виплат у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на юриста із захисту прав пенсіонерів Михайла Вулаха.

Чому 12,1% не означає однакове підвищення для всіх пенсіонерів

Цьогорічна індексація пенсій відбулася у березні. За даними Пенсійного фонду України, її розмір становив 12,1%. Коефіцієнт індексації розраховується на основі двох показників:

50% від рівня інфляції за рік. 50% від зростання середньої зарплати в Україні.

За словами експерта, він міг становити приблизно 14–15%, але уряд затвердив показник 12,1%. При цьому фактичне зростання у всіх різне. Головна причина — індексація застосовується лише до базової частини пенсії. До неї не входять різні надбавки, зокрема:

виплати донорам;

пільгові надбавки;

соціальні доплати;

доплати за понаднормовий стаж.

Тому двоє пенсіонерів з однаковою загальною пенсією можуть отримати різне підвищення. Наприклад, якщо пенсія становила 5 000 грн, це не означає автоматичне зростання на 605 грн. У когось підвищення може бути близько 700 грн, а в інших — лише близько 100 грн.

Для яких пенсіонерів встановили обмеження

Максимальна пенсія в Україні обмежена десятьма прожитковими мінімумами. У 2026 році це 25 950 грн. Якщо після індексації пенсія перевищує цю межу, підвищення можуть не виплачувати повністю.

Найбільше суперечок викликає порядок індексації для тих, хто вийшов на пенсію у 2021–2025 роках. Для них застосовують менші коефіцієнти:

2025 рік — 2,4%;

2024 рік — 3,6%;

2023 рік — 4,8%;

2021–2022 роки — приблизно 6%.

Через це підвищення для деяких людей може бути у кілька разів меншим, ніж в інших пенсіонерів. За словами юриста, у судовій практиці вже є випадки, коли обмеження індексації визнавали неправомірними.

Після судових рішень деяким пенсіонерам робили перерахунок, і замість приблизно 300 грн підвищення вони починали отримувати 500–900 грн.

Які три показники обов'язково потрібно перевірити пенсіонеру після індексації виплат

Юрист радить пенсіонерам самостійно перевіряти нарахування в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Потрібно подивитися три показники:

базову суму пенсії;

суму виплати за березень;

коефіцієнт індексації 1,121.

Базову пенсію потрібно помножити на 1,121 — отримана цифра має відповідати новому розміру виплати. Якщо суми не збігаються, пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду та вимагати письмове пояснення щодо нарахувань.

Раніше ми писали, що чимало людей похилого віку досі не знають про всі свої права. Однак держава передбачила багато пільг і знижок, які у 2026 році можна отримати за пенсійним посвідченням.

Також ми розповідали, що з перших днів повномасштабної війни багато чоловіків і жінок добровільно пішли захищати Україну. Якщо військовий загинув, його рідні можуть оформити пенсію через втрату годувальника.