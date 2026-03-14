Украинцы могут законно избавиться от долгов, не выплачивая деньги кредитору

Украинцы могут решить проблему с долгами. Фото: Новини.LIVE

Из-за долгов украинцы могут столкнуться с неожиданными проблемами, например, арестом счетов и взысканием имущества. Однако существует способ законно урегулировать спор с кредитором — добиться открытия дела о признании личного банкротства. Статистика показала, что в 2025 году этим методом воспользовался 1371 человек.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Реклама

Что такое личное банкротство

Процедура неплатежеспособности физических лиц — это признание себя банкротом. В 2024 году хозяйственные суды открыли 962 таких дела, в 2025-м — аж 1371 дело. Украинцы пользуются возможностью уменьшить свою долговую нагрузку легальным путем и урегулировать спор с кредитором в правовом поле.

Подача заявления об открытии производства осуществляется по месту жительства должника при наличии хотя бы одного основания:

погашение кредитов или других плановых платежей прекращено в размере более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев;

нет имущества, которое исполнительная служба может принудительно взыскать на оплату долга, а меры по его розыску были безрезультатными;

присутствуют признаки угрозы неплатежеспособности.

Но хозяйственный суд откажет инициатору в открытии производства, если для этого нет оснований, или должник уже полностью расплатился с кредитором, или его привлекали к административной/уголовной ответственности за действия, связанные с неплатежеспособностью.

Как добиться признания личного банкротства

Чтобы суд вынес положительный вердикт, человек должен подтвердить свое финансовое и имущественное состояние, предоставив необходимый пакет документов, в частности:

декларацию об имущественном состоянии;

список кредиторов с указанием суммы задолженности;

описание имущества;

информацию о банковских счетах;

документы о доходах (трудовой деятельности);

копии сделок по ценному имуществу за последний год.

Также придется подать предложение по реструктуризации долгов в виде проект-плана. На основании полученных сведений хозяйственный суд не позднее пяти дней открывает производство и назначает арбитражного управляющего для проверки/анализа всех вопросов.

Если человека признают неплатежеспособным, его освобождают от задолженностей. Однако в течение пяти лет после этого он обязан информировать другие стороны о факте своего банкротства перед заключением договоров займа, поручительства или залога. Плюс деловая репутация не будет считаться безупречной в течение трех лет.

Что еще нужно знать украинцам

