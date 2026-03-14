Украинцы могут законно избавиться от долгов, не выплачивая деньги кредитору

Украинцы могут законно избавиться от долгов, не выплачивая деньги кредитору

Дата публикации 14 марта 2026 14:05
Украинцы могут законно избавиться от долгов, не выплачивая деньги кредитору
Украинцы могут решить проблему с долгами. Фото: Новини.LIVE

Из-за долгов украинцы могут столкнуться с неожиданными проблемами, например, арестом счетов и взысканием имущества. Однако существует способ законно урегулировать спор с кредитором — добиться открытия дела о признании личного банкротства. Статистика показала, что в 2025 году этим методом воспользовался 1371 человек.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Что такое личное банкротство

Процедура неплатежеспособности физических лиц — это признание себя банкротом. В 2024 году хозяйственные суды открыли 962 таких дела, в 2025-м — аж 1371 дело. Украинцы пользуются возможностью уменьшить свою долговую нагрузку легальным путем и урегулировать спор с кредитором в правовом поле.

Подача заявления об открытии производства осуществляется по месту жительства должника при наличии хотя бы одного основания:

  • погашение кредитов или других плановых платежей прекращено в размере более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев;
  • нет имущества, которое исполнительная служба может принудительно взыскать на оплату долга, а меры по его розыску были безрезультатными;
  • присутствуют признаки угрозы неплатежеспособности.

Но хозяйственный суд откажет инициатору в открытии производства, если для этого нет оснований, или должник уже полностью расплатился с кредитором, или его привлекали к административной/уголовной ответственности за действия, связанные с неплатежеспособностью.

Как добиться признания личного банкротства

Чтобы суд вынес положительный вердикт, человек должен подтвердить свое финансовое и имущественное состояние, предоставив необходимый пакет документов, в частности:

  • декларацию об имущественном состоянии;
  • список кредиторов с указанием суммы задолженности;
  • описание имущества;
  • информацию о банковских счетах;
  • документы о доходах (трудовой деятельности);
  • копии сделок по ценному имуществу за последний год.

Также придется подать предложение по реструктуризации долгов в виде проект-плана. На основании полученных сведений хозяйственный суд не позднее пяти дней открывает производство и назначает арбитражного управляющего для проверки/анализа всех вопросов.

Если человека признают неплатежеспособным, его освобождают от задолженностей. Однако в течение пяти лет после этого он обязан информировать другие стороны о факте своего банкротства перед заключением договоров займа, поручительства или залога. Плюс деловая репутация не будет считаться безупречной в течение трех лет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине могут арестовать счет с пенсионными и другими социальными выплатами. Это случается, если банк не сообщил о специальном режиме или владелец не подтвердил статус денег.

Также мы писали, что украинцы должны вовремя передавать показания счетчика и оплачивать потребление электроэнергии, иначе за долги могут начислить штрафы или даже отключить свет.

суд банкрот долги имущество банковские счета
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
