ФОПів хочуть реєструвати платниками ПДВ на основі старих декларацій

Будівля Головного управління ДПС у Києві.

В Україні можуть перевіряти декларації ФОП за 2026-й та навіть 2025 рік, аби моніторити доходи підприємців. Це дозволить здійснювати автоматичну реєстрацію платником ПДВ. Зміни передбачені так званим "великим податковим законопроєктом".

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство фінансів.

Чи доведеться платити податок "заднім числом"

Мінфін оприлюднив законопроєкт зі змінами, яких давно вимагає від України Міжнародний валютний фонд. Серед запропонованих нововведень галасу наробила пропозиція обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість ФОП з 1 січня 2027 року.

Умова — дохід за попередній звітний період перевищив 4 млн гривень. Хоча раніше йшла мова про ліміт 1 млн гривень. Питання викликало інше: в тексті документу йдеться про перевірку звітності підприємців за весь 2025 рік та/або квартали 2026-го.

Тобто фактично рішення про перехід на ПДВ буде ухвалюватися на основі декларацій за попередні періоди. Важливе уточнення: про сплату податків "заднім числом" ніхто не говорить, оскільки українське законодавство забороняє введення плати зі зворотною дією.

Які послаблення запропонували ФОП

Введення автоматичної реєстрації платником ПДВ з 1 січня 2027 року означає суттєву зміну бізнес-моделі для ФОП на спрощеній системі. Підприємцям доведеться стикнутися з:

ускладненою калькуляцією вартості послуг;

щомісячним звітуванням замість щорічного/квартального;

збільшенням податкового навантаження.

Аби спростити українцям перехід, у законопроєкті прописали кілька послаблень для ФОП на єдиному податку. Наприклад, штрафи за порушення можуть знизити до 1 грн за перші п’ять випадків протягом 2027 року (за прострочення подання декларацій, недотримання терміну реєстрації накладних тощо). Також пропонується зробити звітування щоквартальним.

Що ще варто знати українцям

Часті запитання

Яка ставка ПДВ в Україні?

Станом на 2026 рік в Україні діють три основні ставки податку на додану вартість: 20% (загальний розмір), 7% (знижений), 0% (для експортних операцій). Пільгова ставка 7% застосовується до певних категорій товарів і послуг, а саме до лікарських засобів і медичних виробів, послуг із постачання природного газу/тепла/гарячої води, окремих культурних/туристичних/транспортних послуг.

Хто платить ПДВ в Україні – покупець чи продавець?

Податок на додану вартість в Україні фактично сплачує покупець товару або замовник послуги, коли розраховується з продавцем, оскільки ставка ПДВ включається в ціну. Водночас обов’язок здійснювати облік і відрахування коштів у державний бюджет лежить на продавцеві, який виконує роль податкового агента.