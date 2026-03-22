Поддержка людей с инвалидностью: какой налог не платят I и II группы в 2026

В Украине все граждане, которые имеют в собственности землю, паи или пользуются земельными участками, обязаны уплачивать земельный налог. Это прямо предусмотрено законодательством. Однако некоторые люди с инвалидностью имеют льготы, а потому освобождаются от этих сборов.

О том, должны ли платить земельный налог люди с инвалидности в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Безоплатной правовой помощи.

Кто в Украине освобождается от земельного налога

Сразу стоит уточнить, что не все люди с инвалидностью имеют право на освобождение от земельного налога. Льгота предусмотрена только для лиц с инвалидностью I и II групп. Зато люди с инвалидностью III группы в перечень льготников не входят и должны платить налог на общих основаниях.

В общем, плательщиками земельного налога являются все собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи. Но статьей 281 Налогового кодекса Украины предусмотрены категории граждан, которые освобождаются от этой обязанности. К ним относятся:

пенсионеры по возрасту;

люди с инвалидностью І и ІІ групп;

граждане, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

ветераны войны и другие лица, на которых распространяется законодательство об их социальной защите.

Кроме того, налог не нужно платить за земельные участки или паи, которые переданы в аренду — но только на период действия договора аренды.

На какие земельные участки распространяются льготы в Украине

Впрочем, даже для тех, кто имеет право на льготы, действуют определенные ограничения. Освобождение от налога распространяется только на один земельный участок по каждому виду его целевого назначения и только в пределах установленных норм. В частности:

до 0,12 га — для садоводства;

до 0,10 га — для дачного строительства;

до 0,01 га — для строительства индивидуального гаража;

до 2 гектаров — для ведения личного крестьянского хозяйства;

для строительства и обслуживания жилого дома: до 0,25 га в селах, до 0,15 га в поселках и до 0,10 га в городах.

Если человек, имеющий право на льготу, владеет несколькими участками одного вида (например, несколькими участками под садоводство), он должен самостоятельно выбрать, на какой именно участок будет применяться льгота. Для этого нужно до 1 мая текущего года подать заявление в произвольной форме в налоговую.

Частые вопросы

Как облагаются налогом подарки в Украине?

Подарок — это деньги, вещи или услуги, которые человек получает бесплатно или дешевле, чем они реально стоят. Налог при этом зависит от стоимости: если подарок не больше 25% минимальной зарплаты — сборы платить не надо.

Чем отличают группы инвалидности в Украине?

Группа инвалидность в Украине зависит от того, насколько сильно человек потерял здоровье и может себя обслуживать и работать. I группа — человек полностью зависит от других, II — есть серьезные ограничения и нужна помощь, III — ограничения умеренные, а потому человек может работать в более легких условиях.